預防阿茲海默症、糖尿病！咖啡這樣喝有5大好處

2019年01月31日 09:31 中時電子報 莊楚雯

適量的咖啡不只能提神還可以降低罹患糖尿病、中風、癌症復發、阿茲海默症、帕金森氏症風險，達到預防效果、延年益壽。《剛好就能多活10年》一書中寫道，這因為咖啡中有大量的抗氧化物，能強化免疫系統、防止發炎；咖啡因還有預防帕金森氏症的功能。一天喝3到4杯，是對身體有益的量。

●降低罹患糖尿病的機率

早安健康報導，美國一項大型研究顯示，不管實驗對象在研究前每天喝多少咖啡，每天再多喝一杯，是能降低糖尿病的罹病機率。且實驗對象每天攝取3到4杯咖啡，比每天攝取2杯以下的人，罹患糖尿病的機率少了25%。

●減少中風

一項長達二十多年的研究指出，每天喝2~3杯咖啡者，中風的機率比不喝咖啡的人低了近20%。就連喝不含咖啡因的咖啡也有用。

●預防阿茲海默症

咖啡裡大量的抗氧化物，能保護大腦。研究顯示，每天喝3~5杯咖啡的中年人，比每天2杯以下的中年人，罹患阿茲海默症的機率降低60%。

●預防帕金森氏症

花了二十年的研究顯示，咖啡因能預防帕金森氏症。受測者每天喝3杯以上咖啡，罹患帕金森氏症的機率是未喝滿三杯咖啡者的一半。

●降低癌症復發

喝咖啡可降低大腸癌的復發率。以及每天攝取超過兩杯咖啡的女性，乳癌復發的風險較低。

然而，要注意含有大量糖分、牛奶、奶油等飽和脂肪的咖啡飲品，以及配咖啡吃的蛋糕、點心，反而會讓喝咖啡變成肥胖的主因。

(中時電子報)