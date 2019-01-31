蔡政府留人才給博士生3萬元 曾志朗：太少了啦

2019年01月31日 09:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

牛津大學曾預言，台灣在2021年將是全球人才外流最嚴重的地區。為扭轉人才外流頹勢，科技部計畫將博士生待遇提升到3至5萬元。對此，前教育部長曾志朗表示，「太少了啦！」他呼籲除了提高人才安家待遇之外，回歸專業、專業領域。

中評網報導，曾志朗是歐盟的研究諮詢委員會委員，有10多年時間觀察人家做研究、怎麼樣去支持培養新的、年輕的人才；同時，他也是耶魯大學一個實驗室的董事，也是澳洲卓越計劃的執行委員會的委員、在香港高等研究院擔任院士。

「現在講說博士班生要加到3萬，太少了啦！培養菁英不是這種培養法！」曾志朗說，只要看到好人才，就要出重金，因為台灣現在需要人才。中國大陸、香港、新加坡提出很多吸睛條件在搶人才，現在台灣根本的問題就是專業、要領導回歸專業。

曾志朗感嘆，他在認知神經科學領域的表現，被國外視為一流的審查員，卻在台灣無法做任何審查，他也不知道為什麼？他認為，回歸專業、專業領導，台灣就會進步；要相信專家、用專家，才會讓大家看得起。

前教育部長、現任中國醫藥大學講座教授黃榮村則說，調高博士生待遇，至少是走了第一步。很重要的是，一定要有地方讓這些人可以進去。假如這些人在台灣看不到生涯規畫的遠景，他們當然不會留下，尤其對優秀的人來講。

網友認為，政府祭出3至5萬元的補助金，「理組博生算領少，文組博生算領多」、「幾年前哈佛的要來台灣，我們連四萬都給不出來，才特地修法修掉」、「最大的問題在於，台灣出了最笨的執政團隊，除了會撒錢，什麼不會」。

(中時電子報)