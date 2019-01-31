新台幣去蔣？葉毓蘭：去你的！

2019年01月31日 10:00 中時電子報 王子瑄

促轉會去年12月提出「中正紀念堂轉型原則建議」，建議撤出中正紀念堂三軍儀隊，遭國防部拒絕後，促轉會代理主委楊翠昨(30)受訪表示，盼漸進式去掉新台幣上的蔣中正。前警大教授葉毓蘭則在臉書怒嗆：「去你的！」

楊翠昨受電台訪問表示，促轉會認為蔣中正代表威權，正與央行研究各國轉型正義，處理錢幣上的威權象徵花費。至於金額，則以「公文屬機密」為由，拒絕透露。

楊翠進一步指出，央行每年有經費用在汰舊換新錢幣，促轉會研究未來有無可能與之配合，慢慢換掉市面上刻有蔣中正頭像的錢幣。至於「中正紀念堂轉型原則建議」，楊則表示，目前有「夷為平地」與在89階階梯上，刻下蔣每年作為兩種方案，但目前尚無定案。

對此，葉毓蘭在臉書上發文，以「去你的」三字奉送促轉會。痛批政府存在的目的，是給老百姓安全無懼的生活，你們有本事就讓台灣富起來，少在那邊搞些光會內耗、不事生產的鬥爭。更表示，若當政者不相信，就去問問老百姓，刻有毛澤東肖像的人民幣賺不賺？或是問問美國人，刻有胡志明肖像的越南盾賺不賺？縱然越戰期間美軍死傷無數，冤魂至今盤桓不去。

最後，葉毓蘭更劍指總統蔡英文，大罵「笨蛋」！砲轟問題根本不在蔣中正而是蔡英文，不論錢幣重鑄要花幾百億，問題是有沒有鈔票。

(中時電子報)