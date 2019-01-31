金門機場徵集老照片 歡迎軍民見證前世今生

金門航空站舉辦「金門機場老照片徵集活動」，圖為2003年間一名地勤人員正在清洗班機的玻璃。（李金生攝）

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金門航空站走過25載艱辛歲月，歡迎軍民一起來見證它的歷史進程。（金門航空站提供）

金門航空站舉辦「金門機場老照片徵集活動」，2月15日截止收件，凡經評選為具歷史價值的老照片，將可獲贈紀念品乙份，並在2月27日《金門航空站25周年站慶照片展》展出。

金門航空站主任洪念慈指出，徵集老照片以民國38年到90年代間為主，歡迎曾經在金門機場服役的老戰友、鄉親利用春節連假翻翻家中的老照片，一起來串連金門機場的前世今生，共同見證金門機場成長、茁壯發展史。

洪念慈說明，《金門航空站25周年站慶老照片展》，展出主題涵括金門機場的「機場設施發展」、「飛機機型演變」、「機場各類活動」等3大類，凡彌足珍貴具有時代背景、歷史文化意涵的老照片。照片形式不拘，實體照片或以掃描、翻拍成數位檔均可提供。

洪念慈表示，金門機場走過戰爭與和平，扮演台金交通重要樞紐角色，帶來地方的進步與繁榮。從民國38年在西洪五里埔興建機場，至民國47年因戰爭考量遷至尚義，民國76年借用軍機場首航民航機，以迄民國83年3月1日正式成立「金門航空站」，走過25載艱辛歲月，歡迎軍民一起來見證航站的歷史進程。

相關活動辦法及報名表：請參考金門航空站網站最新消息。

(中時 )

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