失蹤20年被宣告死亡 台南警助婦人返家吃團圓飯

2019年01月31日 10:13 中時 李其樺

台中市56歲廖姓婦人20年前離家後便下落不明，期間家人遍尋不著，一度向法院申請宣告死亡，所幸在台南警麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇努力下，查出一名住在療養院的婦人身分，家人得知廖婦「死而復生」，感到驚喜，也感謝警方過年前夕協助他們團圓。

警方表示，吳孟宇去年在警政知識網身分不明系統查到一筆通報資料，1999年7月間，一位患有智能障礙婦人在台中市和平區梨山往中橫公路上疑似走失，找不到回家的路，被民眾發現報案，當時因婦人無法正常言語，以致查無身分，便由台中市社會局協助安置迄今。

吳員根據上述內容及地緣關係，鎖定大台中地區，歷經半年多時間，過濾失蹤人口歷史報案紀錄，最終查得一筆1999年間台中市西屯區通報的失蹤人口，今年1月吳員偕同報案家屬前往苗栗老人養護中心安置機構做指認，證實其身分就是20年前失蹤的台中廖姓婦人。

家屬一見到廖婦，激動直喊「這就是我姊姊，沒錯沒錯！」，廖婦胞弟表示，當時36歲的姊姊外出後便不知去向，20年來音訊全無，當年報案父親已因故過世，家屬遍尋不著之下，只好向法院申請宣告死亡，能在警方協助下，在過年前找回走失的姐姐，返家團圓吃年夜飯，十分感激；日後將協助恢復身分，也會好好照顧姐姐，讓過世的父親安心。

(中時 )