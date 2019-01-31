嘉義市議員廖天隆認罪拚緩刑 檢方不同意

2019年01月31日 10:23 中時 廖素慧

嘉義市議員廖天隆因涉嫌賄選被檢方起訴違反選罷法，31日開庭，廖天隆出庭，公訴檢察官表示，起訴檢察官雖與廖天隆有認罪協商而為廖爭取法官宣告緩刑，但此主張不代表嘉義地檢署立場。廖天隆坦承有拿錢給呂陳姓女樁腳代為買票，呂陳樁腳也坦承犯行。

5連霸嘉義市議員廖天隆涉嫌以1票1000元透過呂陳姓樁腳賄選15票，本月4日被依違反《選罷法》起訴，檢方考量2人坦承犯行、年事已高，廖天隆71歲、呂陳樁腳82歲，建請對廖天隆附帶條件宣告緩刑、呂陳樁腳減刑或免刑，廖天隆表示尊重司法。

承辦檢察官起訴指出，廖天隆於去年9月間到呂陳女樁腳的住處，詢問她可以「處理」幾票，呂陳回答15票，廖隨即以零用錢、生活費等理由，掏出1萬5000元交給她，她拿取自己的1票1000元後，剩餘1萬4000元陸續發放給選民，尋求他們支持廖天隆。

檢察官考量廖天隆已71歲、呂陳樁腳82歲，2人均年事已高，且都於偵查中自白犯行，而查獲票數15票，危害非鉅，又已被提起當選無效之訴失去議員身分，恐因日後入監服刑而無法坦然面對，建請對廖天隆做附帶條件宣告緩刑，對呂陳樁腳建請減輕其刑或免除其刑。

公訴檢察官陳睿明表示，承辦檢察官雖為廖天隆求處法官宣告緩刑，但此主張不代表地檢署的立場，檢署仍請求法官依法追究廖天隆的賄選刑責。

(中時 )