毒蟲摩鐵等買家 等到臨檢警察被逮

2019年01月31日 10:17 中時 呂筱蟬

曾姓男子攜大量毒品被警方查獲。(警方提供)

曾姓男子攜大量毒品被警方查獲。(警方提供)

桃園市平鎮警方30日晚間在某汽車旅館外執行臨檢時，盤查到29歲曾姓男子身藏巨毒，經員警逐一清點下，曾男身上共有30包毒咖啡包及20包K他命毒品，毒品總重高達300公克，曾男隨即遭警方逮捕，甚至還抱怨，買家沒等到卻等來一堆警察，真是倒楣。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，加強春節假日安全維護工作已展開，為了淨化轄區內治安，警方已針對各旅宿業及KTV酒店，加強臨檢查察，目的就是有效打擊犯罪，確保年節期間治安平穩。

平鎮警方在30日晚間前往平鎮區環南路上某汽車旅館實施臨檢時，眼尖的所長饒百訓發現29歲的曾姓毒品列管人口，站在路邊且神情詭異，警方隨即停車上前盤查曾男，曾男一開始還向警方裝熟，直到員警要求曾男將包包打開檢查時，曾男瞬間臉色慘白。

曾男見呼嚨不過員警，只有開開包包，包包內竟有30包毒咖啡包及20包K他命毒品，毒品總重高達300公克，市價高達新臺幣10萬元，曾男隨即遭到警方逮捕。

曾男落網後，向警方供稱該批毒品是透過網路向一名綽號「小高」的男子所購得，原本想趁過年前轉賣牟利，但才剛約好買家前來交易，卻等到一堆警察，實在非常倒楣。警方詢後，除將曾男依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦外，並組成專案小組佈線追緝該批毒品來源，以釐清案情。

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(中時 )