毒蟲摩鐵等買家 等到臨檢警察被逮

曾姓男子攜大量毒品被警方查獲。(警方提供)

友善列印
中時
曾姓男子攜大量毒品被警方查獲。(警方提供)
曾姓男子攜大量毒品被警方查獲。(警方提供)

桃園市平鎮警方30日晚間在某汽車旅館外執行臨檢時，盤查到29歲曾姓男子身藏巨毒，經員警逐一清點下，曾男身上共有30包毒咖啡包及20包K他命毒品，毒品總重高達300公克，曾男隨即遭警方逮捕，甚至還抱怨，買家沒等到卻等來一堆警察，真是倒楣。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，加強春節假日安全維護工作已展開，為了淨化轄區內治安，警方已針對各旅宿業及KTV酒店，加強臨檢查察，目的就是有效打擊犯罪，確保年節期間治安平穩。

平鎮警方在30日晚間前往平鎮區環南路上某汽車旅館實施臨檢時，眼尖的所長饒百訓發現29歲的曾姓毒品列管人口，站在路邊且神情詭異，警方隨即停車上前盤查曾男，曾男一開始還向警方裝熟，直到員警要求曾男將包包打開檢查時，曾男瞬間臉色慘白。

曾男見呼嚨不過員警，只有開開包包，包包內竟有30包毒咖啡包及20包K他命毒品，毒品總重高達300公克，市價高達新臺幣10萬元，曾男隨即遭到警方逮捕。

曾男落網後，向警方供稱該批毒品是透過網路向一名綽號「小高」的男子所購得，原本想趁過年前轉賣牟利，但才剛約好買家前來交易，卻等到一堆警察，實在非常倒楣。警方詢後，除將曾男依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦外，並組成專案小組佈線追緝該批毒品來源，以釐清案情。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

失蹤20年被宣告死亡 台南警助婦… 殘忍！他求婚秒被打槍 女友：等…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。