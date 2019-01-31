一心一意要蹭韓國瑜？游淑慧一席話轟柯文哲

2019年01月31日 10:34 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲傳出將在228再騎一次北高一日雙城，也被質疑要去見高雄市長韓國瑜，並拉抬自己聲勢。對此，國民黨台北市議員游淑慧則表示，柯文哲選後一心一意就是要蹭韓國瑜，她怒轟「請別忘了台北市長的尊嚴跟職責」。

台北市長柯文哲除訪美以及訪以色列的行程，也安排參加大甲媽祖遶境，現又傳出他打算在228再騎一次北高一日雙城。不過柯文哲稍早被問及是否要去見高雄市長韓國瑜，柯則回應表示，要見韓國瑜搭高鐵去見就好，不必騎腳踏車從台北到高雄。

然而，游淑慧在臉書撰寫「台灣最大尾韓粉-柯文哲，一心一意，就是要蹭韓國瑜」一文，並表示柯上任一個月以來，沒有連任壓力的他，幾乎沒有談過要如何在台北市政大展身手，反而跟眾多韓粉及媒體一樣，開口閉口都是韓國瑜。

游指出，柯曾提及雙城論壇想邀請韓國瑜、自己主動拋出柯韓會、自得兩人交情不錯、喜言兩人是網路夢幻組合、為韓國瑜吐苦水抱不平等等。她說她非常樂見柯文哲市長成為韓國瑜後援會成員之一，只是能否還是收點心「專注本業」。

最後，游淑慧也提醒，柯文哲還有副市長、工務局長沒找到、大巨蛋爛攤子還沒解決、被無故解約又賠幾億的南港機廠案招標不出去、台北市的小學教室什麼時候可以有冷氣、台北市的景氣跟產業不斷下滑以及要不要也規劃「招商」？游淑慧怒轟柯文哲，在追星蹭韓的同時，「請別忘了台北市長的尊嚴跟職責！」

(中時電子報)