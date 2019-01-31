喜樂島發表公開信 籲修法放寬國家前途公投

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九合一選舉民進黨大敗，東奧正名公投也未過，喜樂島聯盟今天召開記者會，前資政彭明敏、高俊明及聯盟總召郭倍宏等人，在會中發表致立委的公開連署信，呼籲立委表明修正公投法，讓台灣民眾能就「國家前途」以公投方式表示意見。

喜樂島聯盟今天在台大校友會館召開記者，會歡迎媒體採訪，與會者還包括社會民主黨召集人范雲、凱達格蘭學校校長金恒煒、前國防部長蔡明憲、前國安會副秘書長張旭成等人。

立法院於2017年12月三讀通過公投法修正案，降低公投提案、連署、通過門檻，不過排除修憲及領土變更案等議題。郭倍宏表示，民進黨執政後，雖然修改「公投法」，卻也禁止人民公投國家定位，讓台灣人失去決定台灣前途的機會，也違反聯合國憲章。

他說，「東奧正名公投」在民進黨及國民黨兩黨共同反對下，依然得到476萬同意票，可見仍有非常多數台灣人堅持要向世界表明「台灣要成為一個正常化主權獨立國家」的願望和決心！

去年底縣市長選舉民進黨大敗，綠營人士普遍失望，甚至認為台灣走向正常化國家的努力已功虧一簣。為翻轉這種低迷局面，彭明敏等人，呼籲立委公開表明修正公投法的意願，讓台灣人民能就「國家前途」以「公投」方式表示意見。

喜樂島聯盟認為，這次選舉結果並不代表台灣人民支持國民黨與統一，由「東奧正名公投」在民進黨及國民黨兩黨共同反對下，依然得到476萬同意票，可見仍有非常多數台灣人堅持要向世界表明「台灣要成為一個正常化主權獨立國家」的願望和決心！

郭倍宏指出，在此關鍵時刻，如果有更多立委連署支持公投修法，使台灣人民有權「透過公投對台灣前途表達意見」，將有利於向美國、日本等國際社會發出「台灣人希望獨立建國」的信息。

他呼籲大家要繼續努力，使台灣人民可以透過公投凝聚對台灣前途的共識，喜樂島聯盟也在記者會中發表致立委公開連署信，希望能進一步推動和實現這個目標！

(工商 )

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