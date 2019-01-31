愛心麵包店用料實在 草莓塔飄香

2019年01月31日 11:01 中時 莊曜聰

千家軒選用本產草莓，僅產季才有推出，CP值很高。（莊曜聰攝）

店家產品種類眾多，還研發手工冰淇淋。（莊曜聰）

千家軒食品行是新營老牌糕點麵包店，現在由2代接手，黃石吉、張柔葳夫妻共同管理店務，從傳統的台式麵包手藝，不斷精進，融入日式、歐式技法，採用天然酵母烘焙，每年10月到隔年2月是草莓季，店家選用本產草莓製作的麵包、蛋糕及草莓塔，好吃不貴，是帶路商品，且店家平時熱心社會事務，協助公益團體出錢出力，有愛心麵包店之稱。

店家的草莓產品有草莓塔、草莓麵包、草莓長型蛋糕，以及訂製款的生日蛋糕等，特色在於選用台灣苗栗出產的本產草莓，老闆娘張柔葳說，剛開始推出草莓類產品時，有試用過進口草莓，但香氣及味道不足，新鮮度也不及本產草莓，雖然成本高出許多，但健康美味最重要，也因此造就限量版美味。

千家軒的草莓塔有酥脆派皮，新鮮草莓搭配上整顆草莓果醬，內餡有卡士達及脆片草莓奶油醬，口感多層次，甜甜蜜蜜好滋味，一顆50元有找，草莓麵包一個25元、草莓長型蛋糕5塊裝也才賣40元，CP值很高，張柔葳說，草莓季推出的產品幾乎沒有利潤，但能吸引顧客上門，順便購買其他商品。

從一開始的台式糕點麵包，到現在融合歐式、日式風格，店家的產品不斷推陳出新，甚至還有自行研發的手工冰淇淋，只有現場才吃得到，而且千家軒長期與公益團體合作，老闆黃石吉還擔任家扶委員，出錢出力，也和捐血中心、華山基金會等合辦活動，店內的麵包除了甜蜜滋味，還多了滿滿愛心。

店名：千家軒食品行

地址：台南市新營區民權路66號

營業時間：09：00～21：30

電話：（06）6323409

公休：無公休日

價格：草莓塔（個）49元、草莓麵包（個）25元

(中時 )