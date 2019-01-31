寧選它們當老婆 專家警告日人將瀕臨絕種

2019年01月31日 10:51 中時電子報 馮英志

隨著日本人口老化及少子化問題日益嚴峻，而性愛娃娃的問世，導致人口萎縮問題更加惡化。專家指出，為了填補孤單寂寞心理需求，「AI女友」逐漸在日男性族群中流行，甚至有逐漸取代實體女友的趨勢，如此日人恐面臨「瀕臨絕種」的危機。

《今日俄羅斯》（RT）拍攝的紀錄片《替代者》（Substitutes）中，顯示這種真人大小的性愛娃娃，助長了日本「寂寞與疏離感」。

根據去年日本厚生勞動省報告指出，2018年日本新生兒數量下降至92.1萬名，相較於2017年少了2500名，更創下1899年以來的新低，也創下了連續3年出生人口未能突破百萬；同年約有130萬人死亡，代表日整體人口減少近44萬8千人。

根據英國《鏡報》報導，（The mirror）對於日本人口萎縮趨勢，英國倫敦國王學院社會和文化人工智能高級講師凱特（Kate Devlin）表示，警告，「性愛機器人」會讓人口縮減問題更加惡化。他向《每日星報》（Daily Star）表示，向日本這種國家而言，寂寞是嚴重的社會問題，而性愛機器人會讓這情況更糟糕。事實上，它們不過是AI女友，但對於性愛機器人有興趣的男人而言，他們正可藉此尋求撫慰寂寞。

報導指出，去年《今日俄羅斯》（RT）拍攝的紀錄片《替代者》（Substitutes）中，顯示這種真人大小的性愛娃娃，助長了「國家寂寞與疏離感」。而性愛機器人不僅在日本流行，在全球銷售量也逐年成長。製造性愛娃娃的公司「荷蘭老婆（Dutch Wives）」透露，2017年在單在日本已銷售超過2000個性愛玩偶，單價高達4600英鎊（約19萬台幣）。推銷員稱，「它雖看起來是玩偶，但卻讓你感覺像是真人感受；當你和老婆做愛時，恐怕會存在某些問題，但若換成娃娃，這一切都不重要了」。

不過，日本人口學專家加奈子（Kanako Amano）對於性愛娃娃在日風行的現象提出警告，指出日本最嚴重的問題即為出生率與人口減縮，堪稱國家級災難，而日本人處在十字路口上，面臨著滅絕的威脅，是瀕臨絕種的物種。

(中時電子報)