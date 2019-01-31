韓國瑜連三天鐵人行程 網見大駭：他會累死

2019年01月31日 11:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後每天行程滿檔，近日主持市政會議外，還出席消防演練，赴漁市場、果菜市場視察及發紅包，讓許多人擔憂他的身體狀況，有網友就透露了韓國瑜今起接連三天的活動行程，讓不少網友驚駭，照這樣子的行程密集度和休息情況，韓國瑜「他會累死」。

網友momo28在批踢踢發文說，從今天開始會有連三天鐵人行程，三天會跑10間宮廟還有二個行政中心發紅包，今天與AIT及台日交流協會會面。

目前已知公開行程如下：

1月31日（四）10:00 梓官區中崙城隍廟、11:00 梓官區通安宮、15:00 美AIT及台日交流協會拜會、16:00 大寮區朝中宮、17:00 鳳山區鳳山代天府。

2月1日（五）社會局長宣誓就職、10:00 四維行政中心發紅包、11:00 鳳山行政中心發紅包、14:00 美濃區天后宮、16:00 旗山區天后宮、17:00 旗山燈會開幕及點燈。

2月2日（六）10:00 內門區南海紫竹寺、14:00 大樹區 鳳山寺、16:00 大社區 大社區青雲宮，夜間也會有至各分局或巡守隊勉勵及發紅包行程。

其他網友驚駭，「他會累死」、「這個行程太滿了吧」、「史上最累市長應該非他莫屬了」、「晚上還三不五時去參加尾牙順便唱歌募款」、「拜託你休息一下好嗎=.=」、「財神爺的行程」、「晚上有時沒事還會開直播或夜襲」、「太狂了吧，上山下海都包了」、「這是什麼魔鬼特訓啊」。

(中時電子報)