電磁彈射系統猛凸槌 美福特號航母問題大了

一架F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機降落「福特」號航母的資料畫面。（美國海軍）

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中時電子報
美國「福特」號航母電磁彈射裝置

美國總統川普對超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）的彈射器有近乎狂熱的興趣，然而新報告顯示，重所矚目的先進電磁彈射器到現在還是問題不斷。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，川普雖然不像前總統歐巴馬一樣，對五角大廈採取微管理的模式，但自從上任後，他登上耗資130億美元（近4,000億台幣）的「福特」號航母，就對艦載機彈射系統特別感興趣。

而五角大廈作業測試局即將公佈的新監察報告顯示，川普會擔心是對的。「福特」號航母採用了數十年來首見的新設計，原本是要為海戰帶來革命，但始終連確保艦載機起降的基本工都無法完成。即將公佈的新評估報告指出，在740次艦載機起降中，有20次關鍵新系統無法順利運作。

而在成本加成契約下，美國海軍必須另外付費，才能解決這些缺陷。在可靠性新問題浮現下，「福特」號可能無法達成原本設定每24小時內出擊架次的目標，但這卻是評估航母的主要標準。

美國海軍發言人蘭德（Michael Land）說，電磁彈射起降失敗並未造成人員受傷，也沒有導致航母受損。不過，他坦承，由於電磁彈射系統的相關問題，迫使兩次任務中止，並進行修正。

(中時電子報)

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