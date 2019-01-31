西門町好樂迪大樓爆內線交易 「最強商仲」獲不起訴

曾享亮因涉及商辦大樓內線交易，獲不起訴。(陳志賢／攝)

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股票上櫃公司「全詮租賃」2016年底以22億元處分北市西門町好樂迪大樓，預估獲利10.95億，事後傳出有內線交易情事，檢調去年10月約談居間仲介的「全台最強商仲」曾享亮、投資客黃明祥、洪博文、鄭妮娜等多人，台北地檢署今偵結，依違反證交法起訴黃明祥、洪博文、鄭妮娜3人，由於3人認罪，均繳回犯罪所得，檢方請求減輕其刑。

至於調查局懷疑，「全台最強商仲」曾享亮，報明牌給親朋好友買進股票，但檢方認為曾男雖將仲介處分不動產一事告訴洪博文，但內線交易罪嫌不足，予以不起訴。另2名被告楊志運、孫慶璞父子，分別因死亡、罪嫌不足，均不起訴。

43歲曾享亮投入房地產事業18年，因替全銓賣出西門町好樂迪大樓，締造22億元業績，全年度締造30.8億銷售業績，年列全台房仲銷售業績第1名、全球第3名，堪稱商仲業銷售傳奇。

全銓2016年12月發布重大訊息，指公司預計以22億元處分西門町西寧南路好樂迪大樓，預計利益10.95億元。檢調查出，投資客黃明祥、洪博文、鄭妮娜3人分別在2016年12月20日至30日之間，重大訊息公布前，買進全銓股票，各獲取擬制性利益111萬5520元、118萬餘元、241萬5800多元。

其中，洪博文的訊息是經由替全銓處分該不動產的房仲曾享亮處得知，另黃明祥、鄭妮娜則由參與開會的楊志運處得知。

檢方發現，楊志運事後也有買進全銓股票，涉及內線交易，但楊因死亡獲不起訴，另楊子孫慶璞則推稱是受已故母親之託買全銓股票，檢方因他父母均亡故，無人可查證，亦不起訴。至於曾享亮則只是曾向洪博文說過替全銓仲介處分不動產，但自己沒買股亦未要洪男買股，罪嫌不足，予以不起訴。

(中時 )

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