春節生病只能塞往醫院 診所開診率差

2019年01月31日 11:37 中時 陳志祥

衛福部疾管署憂心今年春節假期流感病患可能重演3年前塞爆急診的盛況似乎成真！目前健保署提供春節期間登錄服務時段的情況，醫院在大年初一的開診率是一般診所的8倍，民眾就診難找診所，可能塞往醫院。

全國急診醫學會秘書長薛承君指出，出現類流感症狀就醫要分流，若非高危險族群的胸痛、悶與多等症狀，一般咳嗽、發燒、流鼻水只要前往鄰近診所看診，既省錢又能避免到大醫院被引起不必要的感染，同時也不會造成醫院急診壅塞。

健保署為了迎接長達9天的農曆春節假期，提供健保醫療院所查詢服務不打烊。即使返鄉探親、旅遊在外，透過手機下載「全民健保行動快易通(APP)」，即可快速搜尋全台特約醫療院所與藥局的服務時段。

截至108年1月30日止，已有9成9以上醫療院所完成登錄的全國特約醫療院所及藥局春節服務時段，春節假期間各縣市仍有醫療院所提供醫療服務，除夕當天全國醫院開診率58％，初一及初二期間開診率為25％到29％、初三開診率43％、至初四已有77％醫院提供看診。

只是診所的開診率偏低，除夕開診率約28％，初一至初三更是僅有3％到6％，初四雖已高於20％，仍然不到醫院的1／3。而特約藥局於除夕仍有62％提供服務，初一至初三約26％到36％，初四回復至53％。

健保署呼籲國人在假期中如不適需要就醫，可優先前往住家附近的診所就醫，若有進一步醫療需要，再透過診所醫師協助轉診至醫院。不過，從實際數據看來，只有醫院才是陪伴民眾安心過好年。

(中時 )