日立收購案 小股東質疑賤售 告發永大董座6人背信

2019年01月31日 11:34 中時 陳志賢

永大電機小股東及律師到台北地檢署告發永大董事長許瑞鈞6人背信。(陳志賢攝)

電梯大廠永大電機（1507）董事會本月29日通過日廠日立收購案後，10多名小股東質疑永大董事會刻意排除美國奧的斯、瑞士訊達2家出價更高的外資電梯廠，涉嫌賤售資產，估計損失12億元，今赴台北地檢署告發永大董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、獨董廖錦玉、謝永明、董事鄭萬來、日立法人董事長島真6人，涉違反證券交易法、刑法背信罪。

小股東代表黃文泰指出，永大董事會以多數決通過日立以每股60元公開收購，卻排除美國奧的斯、瑞士訊達等2家有意提出每股63元競標的公司，涉嫌損害股民利益至少12億元。

黃文泰表示，永大體質良好，有技術有聲譽，且上海永大廠區的土地價值不斐，他對永大高層無心經營，只想要打包出售感到不解，但身為投資人，只要股票能賣好價錢他都贊成，但此次公開收購經媒體披露，有太多不合常理之處，包括永大資產鑑價排除上海永大的土地價格與未來前景計算，僅以現況估價，根本是賤賣資產，損及投資大眾的利益。

黃文泰質疑，永大此次出售卻處處配合出價較低的日立，完全排除出價較高的外資，不合常理。他強調，永大公司鑑價報告的價格區間是落在每股約57元至68元之間，永大卻同意日立選擇的60元，連62.5元的平均價格都不到，根本是賤售資產，他為了捍衛爭取小股民的最大利益，與其他股民站出來，藉由司法告發自力救濟，捍衛自己的權益。

(中時 )