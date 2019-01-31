華為又被封殺！這國拒標案申請

2019年01月31日 11:24 中時電子報 吳映璠

路透社報導，捷克的網路監管機構去年底對企業發布警告，指出使用華為技術恐有安全疑慮，30日捷克財政部金融總局就修改了該國正進行的新版稅務入口網站的招標限制，排除了華為日後參與標案的機會。

位處中歐的捷克現正為一個新政府稅務入口網站的建設進行招標，合約總價值約5億克朗（折合約新台幣6億8,200萬元），原先外界預期華為可望拿下合約，不過去年底，捷克的網路監管機構NUKIB就提出警告，呼籲網路營運商及相關重要機構不要使用華為和中興通訊（ZTE）製造的軟體或硬體，因為使用這兩家企業的設備會造成安全威脅。

昨天，捷克財政部金融總局就修改了稅務入口網站的招標規定，指出「任何被網路監管機構NUKIB指涉可能造成安全疑慮的企業都不能參與招標」，間接排除了華為拿下這項合約的可能性。

儘管NUKIB的警告並不等同於全面性禁令，但也意味著160家掌管捷克重要基礎設施的公營與民營企業，都必須對可能面臨的安全風險進行分析，並採取因應措施。

捷克財政部金融總局發言人表示，網路監管機構NUKIB具有法律效力，因此必須執行。

華為隨後也對這項決定表示抗議，華為駐捷克的發言人Magda Teresa Partyka發布聲明，抨擊NUKIB的警告「充滿歧視」，而且「毫無根據、讓人誤導」。

華為已要求捷克財政部撤回新的標案限制，並根據捷克法律頒布新的標案文件，還表示捷克當局若不解決此次爭議，華為將會有所行動。

此次拒絕招標是捷克首次讓華為吃閉門羹，不過關鍵的5G通訊網路建設，捷克當局尚未禁止華為參與。

報導指出，華為早先已經和捷克當地的Vodafone進行5G測試，不過Vodafone 25日已經宣布，直到歐洲各國對華為的疑慮解除之前，都會暫時避免在核心系統內使用華為設備。

(中時電子報)