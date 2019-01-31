中研院出版《臺南歷史地圖散步》 行動探索府城流金歲月

2019年01月31日 11:37 旺報 李侑珊

第一本搭配行動APP的臺南導覽書將於31日重磅登場！繼2016年《臺北歷史地圖散步》、2018年《臺中歷史地圖散步》後，中央研究院數位文化中心「再下一城」，與院內人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心、南瀛學研究者、臺南在地力量攜手，31日推出《臺南歷史地圖散步》，這本也是中研院推出第一本搭配行動APP的導覽書。

《臺南歷史地圖散步》精選23篇專文，搭配13幀橫跨清朝到戰後的珍貴古地圖、246張臺南老照片，古今交映，府城的前世今生躍然眼前。此外，只要掃描書中景點所附二維條碼，即可連結前往「臺南歷史地圖」APP地圖所示地點，老照片與臺南現今街景立即對照，宛如穿越時空親臨現場，使用者在指尖滑動間，即可按圖索驥依今尋古，探索臺南流金歲月。

臺南作為歷史悠久的古都，歷經政權更迭，文化底蘊深厚。《臺南歷史地圖散步》特邀23位南瀛學研究者，如中研院臺灣史研究所研究員謝國興、臺南市文化協會理事長鄭道聰等，以通俗易懂的筆觸，娓娓道出大臺南區域數百年來的地理水文變化、歷史人文脈絡及美食娛樂生活。當中包含不少坊間少見的厚實題材，如日治時期都市計畫下以圓環取代城牆的城市變貌、府城製糖與曬鹽歲月、西拉雅族文化信仰及正名運動之路、新町遊廓暗藏的藝妲風華與淚水等，超越舊城範圍，完整呈現臺南身世與不同面貌。

本書所收錄的古地圖，發行年代介於1874年至1976年間，多由中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。其中，「1874年臺灣府城街道全圖」是臺灣最早以精確比例尺測繪的城市地圖，為沈葆楨來臺時率福州船政學堂學生所繪，清楚標誌清代府城的街道名稱及城門位置。「1940臺南飛行場平面圖」則由日本防衛省防衛研究中心跨海無償提供，一目了然呈現日治時期飛行場內的配置，為研究航空史的最佳素材。

中研院數位文化中心召集人林富士表示，「歷史地圖散步」系列結合珍貴史料與數位科技，打破時間、空間界限，開創了臺灣旅行導覽書的另一種呈現模式，深獲好評。「其實，『臺南歷史地圖』APP早在2015年就已面世，如今集結各界力量，進一步深掘府城的文史內涵，推出《臺南歷史地圖散步》專著，意味著本中心發行的臺南系列終於完整。」

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(旺報 )