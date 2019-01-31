陸分析家：陸美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019年01月31日 11:41 中時 藍孝威

陸美貿易談判30日在華府展開，據新華社報導，「當地時間1月30日上午，新一輪中美經貿高級別磋商開幕式在美國白宮艾森豪威爾行政辦公樓舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，美國貿易代表萊特希澤，財政部長姆努欽等出席。本輪磋商於30日至31日在華盛頓進行。」

大陸重量級政論類微信公眾號「牛彈琴」分析，這不到120個字的新聞稿，比很多微博還要短，但脈絡非常清晰。很多人知道，新聞越短，事情越大，這條新聞正是如此。當前正是陸美的關鍵時刻，這次經貿磋商更是世界矚目。開幕式一舉行，世界各大媒體都發了快訊。這是一個新的開端。現場傳來的消息，就很不尋常。

「牛彈琴」分析，一張長條桌，盡頭是陸美兩國的國旗。陸方坐在會議室靠窗的一側，對面則是美方的各位大員。會談前和開幕式上的幾個細節，就很有意思。

細節一，美方高度重視。開幕式開始前，美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽，分別與劉鶴副總理合影留念。隨後，雙方進入會議室。按照現場人士的透露，對這次磋商，美方是高度重視。當天的開幕式，除萊特希澤和姆努欽之外，美國商務部長羅斯、白宮經濟委員會主任庫德羅、白宮貿易委員會主任納瓦羅等「鷹派」「鴿派」重量級人物悉數到場。

事實上，作為很不尋常的舉動，陸方代表團28日抵達華盛頓後，白宮第一時間發表聲明，以川普總統的名義對陸方代表團表示歡迎。此外，美方還宣佈，這次磋商結束後，川普將會見劉鶴副總理。

細節二，現場氣氛還不錯。據知情人士透露，在會議室坐定後，作為美方牽頭人的萊特希澤一開始略顯緊張，一聲不吭。在記者們拍照期間，雙方都沒有任何表態，應該還在倒時差的劉鶴副總理一行，表情都很自然。隨後，萊特希澤打破沈默，聊起了去年12月1日的阿根廷中美元首會晤。他講完，大家都笑了。至少這個開幕式，氣氛還是不錯的。

細節三，姆努欽的澄清。就在這次磋商前，外界注意到，美方大陣仗對大陸華為公司提出了23項刑事指控，並要求引渡孟晚舟。美國人葫蘆裡到底賣的什麼藥？應該也是針對外界的疑慮和批評，美國財長姆努欽29日向外界澄清：這兩件事真沒有關聯，不應該被混淆在一起。

按照他的說法，他本人也是直到當天，才知道有關部門對華為提出了刑事指控。姆努欽的表態，應該是代表了美國官方。信與不信，大家可以自行判斷。

「牛彈琴」最後以3句話展望這次的陸美貿易談判：一、貿易戰兩敗俱傷，雙方最終還是得回到談判桌前，事實上，會議桌兩側的不少人，都可以說是老朋友了。二、談判是妥協的藝術，合作是陸美最好的選擇，只要有誠意，其實就沒有解決不了的問題。三、陸方很淡定從容，接下來，雙方肯定會為了各自國家利益，對每一個問題認真磋商，但美國人也清楚，大陸捍衛核心利益的立場始終堅定不移。

(中時 )