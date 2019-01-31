中壢一無黨籍議員行賄 檢提當選無效之訴

2019年01月31日 11:53 中時 賴佑維

桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳，涉嫌在去年九合一大選投票日當天，駕車以1萬2000元至4萬元現金向選民行賄，以9712票吊車尾連任。去年底檢方聲押獲准後，31日以依違反選罷法起訴張運炳及其堂弟，另外4名收賄的選民則向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，張運炳及其堂弟認為這次中壢有20多人參選，且張氏宗親之票源亦遭其他桃園市中壢區議員參選人瓜分，而張運炳不思以良好之政見、理性問政或提供優質選民服務等正途，以獲得有投票權人之支持。由張和堂弟向熟識投票權人期約、行求、交付賄賂。

檢方又說，張先在去年7、8月交給堂弟100萬元，準備在選舉買票使用。投票日當天凌晨5時許，張運炳開車載著堂弟，前往大崙、龍岡、內定里及中壢市區等處，由張運炳選好選民住家，以撥打電話，或者請堂弟敲門的方式，聯絡選民進入車內，並由張運炳評估該選民的人脈及可能掌握票數，決定行賄價格，並由堂弟交付每人1萬1000元至4萬元不等金錢。

據了解，檢、調早就有證據，但桃園市議會11月27、28日召開臨時會，張運炳躲在議會保護傘直到會期結束，去年12月15日被傳喚後，遭到聲押獲准。

檢方偵結，依公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，提起公訴，4名涉嫌收會的選名，則聲請簡易判決處刑，用來行賄的現金也併請法院宣告沒收或追徵。另外張運炳行賄選民，以不法手段當選，汙染選風，戕害民主法治，檢方也向法院提起當選無效之訴。

(中時 )