2020燈會將由台中市主辦 周永暉推主燈用「料理鼠王」

2019年01月31日 11:38 中時 李宜秦

交通部觀光局召開「2020台灣燈會」與「2021台灣燈會」主辦縣市評選委員會後，今（31）日正式宣佈，2020年將由台中市主辦、2021年則由新竹市主辦。觀光局長周永暉表示，明年原是彰化縣獲勝，但政院考量到新首長的更替，因此舉辦第二輪評選，最後由台中市第3度主辦。而主燈意象都將尊重地方政府，周永暉說，「台中市府若覺得料理鼠王不錯也可用」。

觀光局表示，2020台灣燈會將在2月8日到2月23日，於台中市「2018台中市屆花卉博覽會」園區后里馬場、豐原葫蘆墩公園與水湳中央公園舉辦，這是台中市繼2003年、2015年後第三度舉辦。

台中市府將結合周邊苗栗、彰化與南投地區，規劃1日或2日遊程，可擴大觀光效益，另舉辦場地將沿用花博園區，其交通配套也已經驗證。觀光局指出，台中市政府編列預算高達4億元，遠高於其他申請縣市，因此獲得評委青睞。

周永暉說，2020台灣燈會原先獲得主辦權的為彰化縣，但考量到去年底縣市首長更替，為尊重地方首長意願，再經過第二次評選後，有苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣申請，最後由台中市勝出。

而2021台灣燈會將在2月26日到3月7日，於新竹市火車站附近舉辦，此次為新竹市首度主辦燈會。周永暉表示，觀光局投資3億元，協助其打造城市新亮點，且新竹市有四大特色，包括客家文化、高科技產業、玻璃工藝與農產品，十分值得推廣。

周永暉表示，未來燈會主燈都不再限於生肖，但副燈、小提燈一定是會參考生肖製作，其餘都會尊重地方政府，「如果台中市政府覺得料理鼠王還不錯也可以用」，之後也將開始接洽台中市與新竹市政府，並邀請其到屏東燈會參觀，作為籌備參考。

(中時 )