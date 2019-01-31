邵族傳統領域遭撤銷 綠委要求原民會提訴訟

2019年01月31日 11:50 中時 郭建伸

原民會去年6月公告南投縣魚池鄉約2／3土地劃入邵族傳統領域，但魚池鄉公所提出訴願，行政院訴願委員會上週五結果出爐，認定原民會有程序瑕疵，撤銷傳統領域劃設。對此，原民綠委陳瑩今發出聲明痛批，指魚池鄉是台灣第一個原住民族傳統領域，沒想到行政院訴願會竟有錯誤見解，她無法認同訴願決定的結果，要求原民會應立即提出行政訴訟。

陳瑩表示，行政院訴願會對邵族傳統領域撤銷有兩項爭點，第一是原民會應依《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》規定，通知公告範圍內所有公有土地管理機關表示意見；其次是原民會應針對土地管理機關之異見，依《劃設辦法》報請行政院協調。

陳瑩指出，訴願爭點認為原民會應通知公告範圍內所有土地管理機關，雖然機關在傳統領域內，但實質上並不在《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》規範內，因此根本不需諮商同意，亦不影響機關權益。

陳瑩舉例，如傳統領域內的學校用地，本來就不受傳統領域公告影響，這些機關所管理土地的現狀，本來就不需依《原住民族基本法》第21條規定進行諮商同意，也不受傳統領域公告的影響，「不受限制也不受影響」何以作為訴願決定的理由？

其次，依《劃設辦法》規定，是「得」由主管機關報請行政院協調，非所有反對理由皆「須」報請行政院協調，更遑論南投縣政府是以開發利益作為反對理由。

陳瑩也說，南投縣政府去年2月於原民會舉辦的劃設商議小組會議，表示反對邵族傳統領域劃設公告，原因在於縣府所進行的「孔雀園BOT開發案」，位於邵族傳統領域範圍內，縣府希望孔雀園可以不被劃入傳統領域範圍內。

陳瑩表示，原住民族的傳統領域，指的是過去族人集體生活的領域，是重要的文化空間。這裡面有部落的居住地、耕地，也包括獵場、漁場、祖先曾經遷徙過的路線、或是祖靈信仰上有特殊意義的地方，南投縣政府提出反對邵族傳統領域劃設的理由，並非提出歷史的反證，原住民族的文化歷史，豈能因為開發行為而修改，如果歷史因利益而遭破壞，又何來的共存共榮？

(中時 )