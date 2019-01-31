邵族傳統領域遭撤銷 綠委要求原民會提訴訟

行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷原住民族委員會劃設邵族傳統領域公告，綠委陳瑩指訴願會有錯誤見解，要求原民會立即提出行政訴訟。（陳瑩辦公室提供）

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中時

原民會去年6月公告南投縣魚池鄉約2／3土地劃入邵族傳統領域，但魚池鄉公所提出訴願，行政院訴願委員會上週五結果出爐，認定原民會有程序瑕疵，撤銷傳統領域劃設。對此，原民綠委陳瑩今發出聲明痛批，指魚池鄉是台灣第一個原住民族傳統領域，沒想到行政院訴願會竟有錯誤見解，她無法認同訴願決定的結果，要求原民會應立即提出行政訴訟。

陳瑩表示，行政院訴願會對邵族傳統領域撤銷有兩項爭點，第一是原民會應依《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》規定，通知公告範圍內所有公有土地管理機關表示意見；其次是原民會應針對土地管理機關之異見，依《劃設辦法》報請行政院協調。

陳瑩指出，訴願爭點認為原民會應通知公告範圍內所有土地管理機關，雖然機關在傳統領域內，但實質上並不在《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》規範內，因此根本不需諮商同意，亦不影響機關權益。

陳瑩舉例，如傳統領域內的學校用地，本來就不受傳統領域公告影響，這些機關所管理土地的現狀，本來就不需依《原住民族基本法》第21條規定進行諮商同意，也不受傳統領域公告的影響，「不受限制也不受影響」何以作為訴願決定的理由？

其次，依《劃設辦法》規定，是「得」由主管機關報請行政院協調，非所有反對理由皆「須」報請行政院協調，更遑論南投縣政府是以開發利益作為反對理由。

陳瑩也說，南投縣政府去年2月於原民會舉辦的劃設商議小組會議，表示反對邵族傳統領域劃設公告，原因在於縣府所進行的「孔雀園BOT開發案」，位於邵族傳統領域範圍內，縣府希望孔雀園可以不被劃入傳統領域範圍內。

陳瑩表示，原住民族的傳統領域，指的是過去族人集體生活的領域，是重要的文化空間。這裡面有部落的居住地、耕地，也包括獵場、漁場、祖先曾經遷徙過的路線、或是祖靈信仰上有特殊意義的地方，南投縣政府提出反對邵族傳統領域劃設的理由，並非提出歷史的反證，原住民族的文化歷史，豈能因為開發行為而修改，如果歷史因利益而遭破壞，又何來的共存共榮？

(中時 )

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