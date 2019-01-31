正妹粉絲告白韓國瑜！釣出本尊回應…

高雄市長韓國瑜。(圖/翻攝自本報系影音)

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中時電子報
正妹網友在「韓國瑜後援會」發文。(圖/翻攝自網路)
20190130中天新聞　正妹韓粉臉書告白！　心疼韓市長累了瘦了

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，魅力席捲全台，堪稱台灣男性的「全民情敵」。高人氣也背負著同等壓力，公務外更得日夜奔波跑行程，與妻子李佳芬雙雙重感冒。有正妹韓粉在臉書「韓國瑜後援會」激情告白！韓本人也親自回應。記者爭相採訪這位正妹韓粉，而他以「小人物默默支持就好」為由，婉拒受訪。

韓國瑜不僅誓言將高雄打造為「全台首富」，自己更成全台焦點。如今每日睡超過3小時都是奢望，南北行程跑透透更是家常便飯。與妻子李佳芬兩人不堪操勞，已雙雙重感冒；年菜話家常直播中，韓更坦言自己新年願望是「當隻靜靜的老烏龜」，大睡三天。有正妹韓粉在臉書激情告白，說自己每天緊盯韓市長比查老公、男友還勤快！

此文瞬間獲得超過2000個讚、200則留言，更引爆無數韓粉共鳴！韓國瑜本尊也出面回應，聽聞有正妹這麼喜愛自己驚呼得語無倫次：「哇！是美麗……的……是美少女？」記者回應：「是一個年輕滿漂亮的女生！」韓表示感謝道：「喔！謝謝他！希望多多關心我們高雄！也感謝他對我個人的這麼關切！」更指出自己：「瘦很多而且選完之後的確是元氣都沒有百分百恢復。」

正妹韓粉在報導後，樂得在「韓國瑜後援會」再次發文，表示自己晚上看《中天新聞》，突然看到韓市長對自己謝謝，真的笑翻！很高興記者和韓介紹自己、感覺超奇妙。並表示，有記者想要採訪他，但他婉拒了，因為「小人物默默支持就好」。

(中時電子報)

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