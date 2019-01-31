台鐵紅背心之亂 工會KUSO影片狂酸：以為來到北韓

工會KUSO影片大酸台鐵局長。(翻攝臺灣鐵路產業工會臉書)

友善列印
中時電子報
【台鐵瞎新聞】紅背心之亂！

紅背心之亂延燒！台鐵局長張政源作秀無極限，新春「加碼」要員工穿紅背心、呼口號並上傳影片至官方FB以示忠誠，引發基層不滿，連交通部長林佳龍也看不下去，直批台鐵局長張政源「要有同理心」，工會更做出影片大酸台鐵局長，引發網友熱議。

台鐵局長張政源採購7千件寫著「我愛台鐵，安全第一」的紅背心，並指示要員工穿紅背心拍影片喊著「我愛台鐵，安全第一，○○站，讚讚讚」，並要求上傳Fun台鐵臉書，引起工會不滿，網友也一片撻伐，連林佳龍部長都出面喊話，「應以同理心照顧好同仁，重視第一線同仁的心聲」。

臺灣鐵路產業工會加碼在臉書上PO出KUSO影片，大酸台鐵局的紅背心以為來到北韓，還問要不要製作「防止出軌小卡，要求司機一邊開車一邊喝水3000c.c.」，更說「今天地震的時候，趕快穿上安全第一背心，地震就停了，好神奇呢」影片最後也再次提出他們的訴求，諸如台鐵人力不足、普悠瑪真相、列車料件缺料等，同時插入「我愛台鐵，安全第一，台鐵讚讚讚」片段，形成強烈對比打臉台鐵。

網友表示「做紅色背心袋裝便當還比較實」、「超出員工的職務範圍了」、「背心錢省下來改善員工福利不是更好」、「一看就知道這是北韓式作秀」、更有常搭鐵路的網友留言「這背心超醜的，影響乘客搭乘興致」。

(中時電子報)

文章來源：臺灣鐵路產業工會臉書

一件紅背心引內鬨 交通部長轟台鐵局長沒同理心

2020燈會將由台中市主辦 周永暉… 有氧運動幫減肥？ 研究：飛輪、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。