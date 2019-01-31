台鐵紅背心之亂 工會KUSO影片狂酸：以為來到北韓

2019年01月31日 11:53 中時電子報 陳煌祥

【台鐵瞎新聞】紅背心之亂！

紅背心之亂延燒！台鐵局長張政源作秀無極限，新春「加碼」要員工穿紅背心、呼口號並上傳影片至官方FB以示忠誠，引發基層不滿，連交通部長林佳龍也看不下去，直批台鐵局長張政源「要有同理心」，工會更做出影片大酸台鐵局長，引發網友熱議。

台鐵局長張政源採購7千件寫著「我愛台鐵，安全第一」的紅背心，並指示要員工穿紅背心拍影片喊著「我愛台鐵，安全第一，○○站，讚讚讚」，並要求上傳Fun台鐵臉書，引起工會不滿，網友也一片撻伐，連林佳龍部長都出面喊話，「應以同理心照顧好同仁，重視第一線同仁的心聲」。

臺灣鐵路產業工會加碼在臉書上PO出KUSO影片，大酸台鐵局的紅背心以為來到北韓，還問要不要製作「防止出軌小卡，要求司機一邊開車一邊喝水3000c.c.」，更說「今天地震的時候，趕快穿上安全第一背心，地震就停了，好神奇呢」影片最後也再次提出他們的訴求，諸如台鐵人力不足、普悠瑪真相、列車料件缺料等，同時插入「我愛台鐵，安全第一，台鐵讚讚讚」片段，形成強烈對比打臉台鐵。

網友表示「做紅色背心袋裝便當還比較實」、「超出員工的職務範圍了」、「背心錢省下來改善員工福利不是更好」、「一看就知道這是北韓式作秀」、更有常搭鐵路的網友留言「這背心超醜的，影響乘客搭乘興致」。

(中時電子報)