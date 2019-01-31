中市敬老愛心卡1000點 門診補助調整為50元上限

2019年01月31日 13:00 中時 盧金足

台中市副市長楊瓊瓔表示，前市府只編2.89億，今年臨時會必須追加5.22億預算，希望議會支持，敬老愛心卡調整的新方案將於2月15日上路。（盧金足攝）

台中市府敬老愛心卡調整的新方案將於2月15日上路。（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕選前宣示會延續敬老愛心卡，但檢討該政策傳出冒用、盜刷等弊端，台中市府31日宣布最新方案，延續每月1000點補助額度不變，但限縮1000點全部可一次使用的方式，搭計程車調整每趟次補助50元、門診每次補助基本部分負擔50元，由於前市府只編2.89億，今年臨時會必須追加5.22億預算，希望議會支持，敬老愛心卡調整的新方案將於2月15日上路，但新措施藍綠各有看法，國民黨樂觀其成，民進黨質疑拿長輩敬老愛心卡補助開刀，福利縮水。

台中市府副市長楊瓊瓔表示，敬老愛心卡原本用於關懷長輩之公車補助，去年政策變更擴大使用範圍及倉促上路緣故，政策欠缺配套措施及查核機制，到1999市民專線投訴的達25件，包括搭計程車補助盜刷、冒用等弊端，未擴大計程車參與服務，引發不少司機抗議。

楊瓊瓔說，診所掛號補助金額不一致，也有公平爭議，種種缺失都須進一步重建和調整，經市府檢討後，延續每月1000點補助額度不變，搭計程車調整每趟次補助50元；門診每次補助基本部分負擔50元，將於2月15日上路。

針對市民關切的推動恢復老人健保補助，以目前65歲長輩有42萬人，每年增加1萬5000名65歲以上老人的速度，健保補助費用每年高達10多億元，以2017年到2021年5年累計支出將超過66億元預算。

楊瓊瓔表示，老人健保補助若順利通過追加預算，今年6、7月年中後可望上路，讓資源持續用在長輩身上，而搭公車、國道客運及國民運動中心費用則維持全額折抵；市府盼藉由更周延公平的機制，使政策常年實施，未來配合恢復老人健保補助，將真正長期照顧台中市的長輩。

交通局長葉昭甫說，好的福利政策一定要延續，其中，敬老愛心卡持續推動，每月1000點的補助額度一毛都不會少，依1999統計，使用敬老愛心卡搭乘計程車去年9月25日實施至今，陸續有市民投訴多種缺失，包括認卡不認人而遭濫用、有司機部分不當刷卡，或用刷卡換取現金等違規現象。

此外，先前政策並未實際擴大計程車業者的參與，導致公平性出現爭議，也讓台中的許多長輩沒有實質受到更加廣泛的計程車服務。

葉昭甫說，為防止弊端，在每月總額1000點補助不變的前提下，交通局調整每趟次搭乘計程車補助50元，並透過GPS定位紀錄稽核交易資料，調查異常的大數據，每月要求車隊提供行車軌跡資料比對查證，預防和稽查不法情事。

交通局也強調，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，冒用的票證資料也會請司機配合提供，若經查獲屬實將被停權，請長輩注意自身權益。

衛生局長曾梓展指出，門診費用包括掛號費及基本部分負擔，考量各診所掛號費行政費用收取金額並未統一，補助金額不一致而有公平性疑慮，且部分診所原本即有65歲以上長輩減免掛號費的優惠措施，因此統整考量，市府支持衛生福利部醫療分級制度，由診所繼續執行每次補助基本部分負擔50元，使敬老愛心卡門診扣點單純化。

至於持敬老愛心卡搭乘公車、國道客運、憑卡至朝馬、北區、南屯等國民運動中心使用各類球場、游泳池及健身房，都能全額扣點抵用場地使用費用。運動局表示，未來各地運動中心陸續落成後及台中市運動公園內的各項收費設施，也能使用，希望鼓勵長輩快樂運動、促進健康，活躍銀髮生活。

針對市府31日召開記者會，宣布敬老愛心卡補助搭計程車、診所看診負擔，每次限額50元，民進黨台中市議會黨團副總召邱素貞表示，老人福利，不能說砍就砍，希望市長盧秀燕兌現選前政見，恢復老人尊嚴。

邱素貞質疑，盧秀燕眼見主張恢復老人健保補助的經費無著落，恐面臨政見跳票，試圖壓縮敬老愛心卡使用率，來挹注相關經費，這種挖東牆補西牆策略，顯見市府施政急就章，完全還沒上手，拿長輩敬老愛心卡補助開刀，福利縮水，選前騙票、選後跳票，不但長輩跳腳，更讓人民失去對政府的信任。

國民黨則對台中市府調整敬老愛心卡可以改善弊端，也鼓勵更多長輩使用運動中心和門診補助，及搭計程車樂觀其成。

(中時 )