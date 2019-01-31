假神假鬼暴力鬧事 台南警逮廟會黑幫

台南市警方啟動掃黑，逮捕以神壇為據點吸收廟會成員為幫派分子的暴力組織。（翻攝照片）

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警方起出作案槍枝及棍棒。（翻攝照片）
幫派成員還自行設計服飾，結黨成群。（翻攝照片）

台南以林姓男子為首的暴力犯罪集團以私人神壇當據點，藉著參加廟會陣頭活動的機會，吸攬青少年當幫眾，不時聚眾滋事，介入特種行業圍事，去年7月間還前往對頭處開槍示威，行徑囂張，台南市警方啟動掃黑勤務，將該集團11人繩之以法，並起出槍枝、棍棒及幫派衣物，掃除地方毒瘤，另外還有針對車手的「斬手」專案，也查獲多起案件，春節前夕治安成果頗為豐碩。

警方調查，林姓男子在廟會活動吸收遊手好閒份子，以神壇及租賃公司做掩護，仗著持有槍械，經營流動賭場、放高利貸及特種行業圍事，動輒持槍恫嚇、開槍示警或強押毆打被害人成傷，還會製作制服，像「黑衣人」般結黨成群，讓地方民眾相當頭痛且心生恐懼。

台南警方啟動掃黑專案，經長期佈線查證，30日調集轄區分局結合市刑大警力查緝，一舉破獲該集團，並起初出改造手槍一把、棍棒及幫派衣物，並依組織犯罪、殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌送辦。

警力同步出擊，同日也破獲莊姓男子為首的暴力犯罪討債集團，治平專案2名首惡相繼落網，並執行第3波「斬手」專案，逮捕逾60名車手，阻詐400餘萬元，也破獲槍械改造工廠及販毒集團。

台南市長黃偉哲上任後向社會大眾宣示，掃黑、反毒與打擊詐欺犯罪為當前治安重點工作，為維護市民的生命安全，打擊不法沒有假期，若有民眾遭受不法恐嚇、暴力相向的話，要勇於出面向警方檢舉報案，警方一定能保障市民朋友生命。

(中時 )

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