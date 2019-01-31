綠媒老董：柯應組「白色聯盟」 推跨黨和解、政府改造

2019年01月31日 12:55 中時 朱真楷

台北市長柯文哲近期積極為組黨、選總統測水溫，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，若他是柯文哲，參選總統的兩大主張就是推動社會與政黨和解、啟動政府體制改造；所以，組成的黨不必稱黨，而是叫「白色聯盟」，無論背景藍或綠都不必退出既有政黨，透過理念結合共推大和解及憲政改造，中止國家繼續空轉內耗。

《美麗島電子報》最新2020總統民調顯示，在假設民進黨確定由蔡英文參選的情況下，無論國民黨是派朱立倫或吳敦義，都是由柯文哲暫居領先。其中，若是碰上吳敦義，那麼柯文哲的支持度更高達47.1％，顯示柯儘管尚未鬆口選總統或組黨，但目前確實有參選總統的底氣。

對此，吳子嘉表示，自扁政府到蔡政府，不到19年竟換了16位閣揆，平均每人只當1.1年，清楚暴露出有缺陷的政府體制，在朝野惡鬥的衝擊下，台灣的政治當然會陷入混亂，導致國家蹣跚難行。因此，為打破悶台灣，創造新政治，「我認為，如果2020可以多一組候選人來產生鯰魚效應，當然是很好的事情」。

被問到柯是否有參選總統的正當性時，吳子嘉說，「如果我是柯文哲，我參選總統的理由就是兩個，第一是和解，第二是改造政府體制」。

針對和解，吳子嘉說，過去400多年來，在不同的時間點有不同的人陸續來到台灣，因為有不同遭遇，就會產生不同的史觀，就好像隨著蔣介石來台的外省老兵及家屬，他們的生命歷程就是對蔣介石充滿尊敬；但二二八家屬則是痛恨蔣介石，這兩種人共同生活在台灣，怎麼可能沒有衝突？

但真正讓衝突一路蔓延迄今的，卻是政治人物不斷從中切割，不僅不協助和解，還一再利用歷史在傷口上灑鹽，挑撥仇恨，深化傷害，製造衝突，爭取利益。而這，就是藍綠惡鬥不休的根本原因，其結果就是讓藍、綠支持者相互攻擊，中間選民則是對兩黨都痛恨與不信任，「請問有這種政治，國家能不空轉嗎？」

吳子嘉表示，柯文哲之所以能在2014年竄出、2018年連任，關鍵就是因為人民已厭惡傳統政治。因此，既然藍、綠兩黨都不可能扮演推動和解的角色，而這項工程對台灣又是極其重要，因此，「只要柯文哲要選總統，第一個理由就是要推動台灣社會進行大和解」。

針對改造政府體制，吳子嘉說，台灣民主體制雖讓華人社會引以為傲，但很奇怪，贏者全拿的政府體制，讓在野黨必須不擇手段打擊政敵，等到執政黨則以報仇心態治國，每四年就是一場相互毀滅的大戰。

更甚者，權責不清的總統制，讓扁、馬、蔡三任總統就換了至少16位閣揆，內閣成員猶如走馬燈，一換再換，換到現在竟然出現「部長缺貨」的荒謬現象，導致每次改組都因為找不到人，而一再出現回鍋狀況，甚至出現只因與總統或院長有私人情誼就被推上部會首長，拖命執政的慘況不就是這樣來的嗎？

「政府體制已無法順利運轉，且顯然有重大瑕疵，結果到今天卻依舊沒有領導者願意出手改變！」因此，吳子嘉說，政府體制改造就是要往內閣制傾斜，恢復閣揆同意權，讓立委能擔任閣員，讓最能接地氣的民意代表來掌舵部會方向，而不是繼續讓不食人間煙火的官員扯政府後腿。

吳子嘉說，朱立倫在卸任新北市長時表態參選總統，但他有說自己為什麼想當總統嗎？同樣的，蔡英文難道不也是為了想選總統而選總統嗎？現在幾個想選2020的人有提出要為國家做任何重大改變的主張嗎？因此，面對朝野與社會的對立，及政府體制的缺陷，柯文哲若不從這兩大問題著手，就算當了總統也只會重演扁馬蔡的歷史。

針對組黨的可能架構，吳子嘉說，這部分應從黨的性質及組織來談。在性質部分，柯文哲的政黨應該不必稱為黨，而是以「白色聯盟」為概念，歡迎各方人士參加，無論藍、綠都不必退出原來政黨就可加入。

為何要這樣做？吳子嘉解釋，因為傳統政黨已被證明無法完成社會和解，柯文哲的白色聯盟若能以理念結合群眾，不就有助打破政黨藩籬共同推動和解工程嗎？

在組織部分，現實中柯文哲的主要支持者是在49歲以下的網路世代，因此，柯的組織必須從online轉化為offline，透過「線上轉線下」模式進行溝通、互動、動員，進而起身投票，「這項轉化工作，柯文哲在2018已經操兵過一次，接下來，就必須從台北市擴展至全台，以類似「直銷」的概念串聯群眾。

吳子嘉強調，嚴格來說，這個黨就是個網路黨，重點是能不能有效的組織化、編制化。至於執行方式，吳子嘉說，最直接了當的辦法，就是一旦確定要選總統，就是發動全國聯署，同時要連署者參與政策討論，讓各個角落的聲音成為政策擬定的一環。而當連署達到一定程度，就等於建構出「白色聯盟」的基礎，有了群眾，自然就會出現幹部，幹部也自然會協助召喚群眾，如此一來就是從online轉化為offline，完全超越傳統政黨對於組織的想像。

只是，目前藍、綠對柯文哲的政治性格是充滿不信任，即便說要推動和解，恐怕也難以獲得共鳴。吳子嘉說，所以柯文哲個人還有兩個條件必須努力，就是讓自己擁有政治家的能量，以及宗教家的關懷，只要做得到，未來想解決政治惡鬥、改造政府體制絕非不可能。

(中時 )