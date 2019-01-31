韓影男神祭朱智勛、河正宇、炫彬、朴敘俊陪過好年

2019年01月31日 12:01 時報周刊 溫博鈞

friDay影音推「韓影男神祭」陪網友迎農曆新年，包含：河正宇、朱智勛主演的《與神同行》、黄晸玟、李星民、趙震雄、朱智勛演出的《北風》以及朴敘俊及姜河那出演的《菜鳥警校生》與張東健攜手炫彬演出的《屍落之城》，即日起在friDay影音上皆可觀看，讓韓國男神歐巴陪你過好年。

大陸網站豆瓣日前公布2018評分最高的韓國電影，由黄晸玟、李星民、趙震雄、朱智勛演出的《北風》以8.4分奪冠，蘇志燮主演的《雨你再次相遇》則以8.2分區區第二，劉亞仁年度力作《燃燒烈愛》排名第四，年度韓國電影夯片之一的《與神同行》第一、二集分列第六、第九名，這些網友評分最高電影皆可在friDay影音觀賞。

朱智勛曾在接受雜誌訪問時透露，《北風》的拍攝現場讓他有如置身在舞台劇舞台般生動，拍攝《與神同行》則提高了他看待電影的眼光，新的一年到來，他也在自己的IG上透露新年的願望就是能夠健康的工作。

依照網站網友評分排名觀看，朱智勛以《北風》、《與神同行》一、二集等三部片在前十名中佔了三名，霸屏2018韓國大螢幕，網友誇他很會挑劇本，是名符其實演技與人氣及電影作品口碑兼具的韓流大勢明星之一。

朱智勛在電影《北風》中飾演北韓軍官，與黄晸玟、李星民、趙震雄等人有堪稱是天作之合的精彩對手戲，該片清一色的陽剛味，出乎意料的鮮少有女性角色，幾乎沒有動作戲，靠著精彩的碟對碟，製造危機與懸疑感，就連朱智勛都說，曾在拍攝時因為異常的緊張，導致台詞就算是背了再背，拍攝當下還是瞬間忘掉，自己才察覺原來是戲與戲間那令人難以捉摸的緊張感所致。

電影《北風》如得獎機器般，一連在韓國眾多影展中大有斬獲，該片從演技到技術皆獲得評審肯定，主要演員黄晸玟憑此片斬獲青龍獎、大鐘獎雙料影帝，李星民獲得釜日影展影帝，兩人儼然是韓國中生代最出色的演員之一，朱智勛則摘下釜日影展最佳男配角獎。

《北風》邀請到女星李孝利客串演出造成轟動，堪稱凍齡女神的她，透露此次演出回想起自己十三年前緊張悸動的瞬間。她說，當時因為要還原演出自己曾拍攝廣告的故事，一開始覺得猶豫，後來被導演親筆寫信的文字給打動，所以最終答應演出。《北風》即日起在friDay影音上架。

(時報周刊)