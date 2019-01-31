有氧運動幫減肥？ 研究：飛輪、慢跑、走路都沒用

從科學驗證，走路、跑步和騎自行車等有氧運動對減肥根本無用，而10分鐘高強度間歇運動，遠比有氧運動省時有效。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

有氧運動的好處被誇大了？專業醫師、運動教練都說有氧運動有多好，但當年提倡有氧運動有益健康的庫伯博士卻承認，長時間有氧運動對健康有害。專家表示，有氧運動的好處多半純屬想像，從科學驗證，走路、跑步和騎自行車等有氧運動對減肥根本無用，而10分鐘高強度間歇運動，遠比有氧運動省時有效。

曾創立「亂流訓練法」的克雷格（Craig Ballantyne），2013年創立在家健身自體重量運動計畫，已有超過10萬名男女採行他的6分鐘變瘦減重系統。克雷格最近出版一本新書「有氧減肥大迷思」，在網路引發討論，他推翻了一連串既定的運動觀念，提出不同的新理論。

克雷格指出，人們在跑步機上快走25分鐘燃燒的卡路里量，平均被高估了72%；女性相較男性更難利用有氧運動來減重；人體其實不擅長跑步，沒有「天生就會跑」這回事。他認為，120 分鐘高強度間歇運動，就能提升的有氧耐力，如果騎腳踏車卻需要1800分鐘。

書中還提到，有氧的問題在於耗時又無效，更可怕的是，有些人在經過長時間有氧運動後，以為自己「減少了很多卡路里」而大吃一頓獎勵自己，結果體重往往不減反增。

此外，有氧運動也有肌肉量流失、過度使用傷害的疑慮，如果想要減肥，選擇跑步、馬拉松、飛輪有氧、走路是很糟糕的；用肌力訓練、阻力代謝訓練、高強度間歇訓練、少吃加工食物等方式減肥才是正途。克雷格建議，做10分鐘高強度間歇運動，提升肌力與心肺耐力，遠比有氧運動省時又有效。

(中時電子報)

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