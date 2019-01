View this post on Instagram

時間過得快,52歲的我……哈哈 有的時候在想我何德何能讓你們這様子愛我~所以我從來不後悔進這個圈~因為跟你們完美的相遇~❤️🙏🏻☺️阿彌陀佛🙏#王祖贤 #wangzuxian #joeywong