法務部長蔡清祥要求 檢察長要帶檢察官團隊辦案

2019年01月31日 12:18 中時 張孝義

司法官學院35期首派檢察長的俞秀端由部長蔡清祥手中接下印信。（張孝義攝）

法務部31日舉行新舊各級檢察署檢察長及高階主管交接典禮，部長蔡清祥表示，檢察署不是一盤散沙、單打獨鬥的機關，是一個講求團隊精神的團體，隊長就是檢察長，有行動力；專業、果斷力，要汰除劣質檢察官；有熱衷、領導力，具感染力把活動傳給所屬同仁；有協調力，未來要從民眾的角度思考。

蔡清祥致詞時先對卸任的高階主管及機關首長，過去的奉獻及努力，表達感謝之意，並表示，檢察署不是一盤散沙、單打獨鬥的機關，是一個講求團隊精神的團體，必須有一個能帶動隊伍的隊長，這個隊長，就是檢察長。

他說，一個稱職的檢察長，必須具備年輕化、具有行動力；專業化、具有果斷力；有熱忱、具有領導力；高EQ、具有協調力等特質，基於此等特質。在這次人事調整中，特別以適才適所、老中青經驗傳承、北中南區域均衡、性別平衡、鼓舞基層認真努力的檢察官士氣等原則，他考量操守佳、具豐富辦案經驗、完善行政歷練及良好溝通協調能力者，並事先與本部三位次長、檢察總長、台高檢署檢察長充分討論，共同為國舉才。

蔡清祥同時對新任檢察官提出期許，一、要與檢察官及同仁密切互動以建立互信；二、不吝嗇鼓勵檢察官；三、應以檢察業務為第一要務；四、不要有民怨，司法改革非常重要，民怨是累積的，個案公平對待、迅速判斷，問案態度和藹且對被告有利、不利之處都應予注意。此外，必須從民眾的角度思考；五、上任後不能有空檔，要立刻就位進入狀況；六、共同協助達成司改目標等。

(中時 )