水電工殺婦奪財逃死刑 判賠家屬462萬元

2019年01月31日 12:30 中時 王己由

水電工黃元鴻，前年利用安裝監視器源插機會，預謀殺害73歲莊姓老婦人，再強盜6萬多元現金，檢警以「咖啡渣」突破黃元鴻心防，讓他坦承預謀殺人劫財，案經莊婦子女提民事求償，台北地方法院審理後，今(31)日判黃和他的水電行林姓雇主，要連帶賠償462萬1220元。

本案刑責部分，一審北院合議庭以黃當庭向被害人家屬下跪，顯有悔意，犯行未達罪無可逭、《公民與政治權利國際公約》所稱最嚴重之罪，去年11月將黃依強盜殺人罪判無期徒刑，目前上訴二審中。

至於黃的林姓雇主要負連帶賠償責任，主要是法官依莊姓老婦子女提告後審酌認為，黃元鴻是利用到莊姓老婦家安裝電源插座機會殺人，確與他執行水電技工的職務有時間、處所密切關連，是民法188條第1項所稱的執行職務範圍內，不是林不能預見或無相當因果關係。林對黃的行為，也無法證明他已盡選任或監督盡相當的注意義務，因此要與黃元鴻負連帶賠償責任。

本件命案發生在前年11月14日，獨居北市新東街的73歲莊姓老婦人，被發現陳屍家中廚房，保險箱被撬開，檢警鎖定在老婦家裝潢的水電工黃元鴻涉有重嫌。黃男一度否認犯案，但警方在他住處搜出作案兇刀，還在他床下查扣現金6萬7000元，黃男才坦承殺害莊姓老婦。

檢警調查，被害人莊姓婦人善於投資理財，在台灣及大陸擁有不少房地產，多年來住家裝潢水電工程都交給黃元鴻處理，黃因而得知莊婦經濟狀況及保險箱放置的位置。去年11月11日，黃男和莊婦討論裝修事宜後，當晚6時，黃到廣州街跳蚤市場買了水果刀，隔天下午就進入莊婦家裝修水電，晚間趁莊婦在廚房時，持水果刀朝她背後猛刺10多刀，再以平時工作用的砂輪機切割保險箱，盜錢走人。

(中時 )