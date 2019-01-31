《全台最速報》柯Ｐ擬再騎一日雙城 否認見韓「搭高鐵見就好」

2019年01月31日 12:30 中時電子報 綜合報導

◎柯Ｐ擬再騎一日雙城 否認見韓「搭高鐵見就好」

台北市長柯文哲除訪美以及訪以色列的行程，也安排參加大甲媽祖遶境，現又傳出他打算在228再騎一次北高一日雙城。媒體今問是不是要去見高雄市長韓國瑜，柯笑說，要見韓國瑜搭高鐵去見就好，不必騎腳踏車從台北到高雄。

◎韓國瑜向美方招手 盼多交換意見

高雄市長韓國瑜31日上午受訪表示，4、5月預計赴美，是單純向哈佛大學學生演講，如果還有其他單位邀約，在議會時間允許情況下，他樂觀其成，大老遠去一趟美國，若能多交換意見也是好事。

◎新北勞資爭議調處創新高 2.4億入勞工口袋

勞權意識抬頭，新北市府去年受理的勞資爭議案件數創新高，達4634件，勞工爭取權益金額達2億4447萬元，新北市勞工局表示，勞資爭議案以工資爭議及請求資遣費爭議站前2大宗，未來將進一步主動提供通譯人員協助新住民調解，保障勞工權益。

◎盧秀燕行程馬不停蹄 腳扭傷無大礙

台中市長盧秀燕拚經濟，衝市政展開鐵人行程，29日到豐原區舉行市政會議會，參加原民會活動，不料在頒發證書時扭到腳，剛開始不以為意，後來才發現腳部扭傷，經治療後無大礙，今天一早即到台北出席行政院會。

(中時電子報)