科技諜戰？又有大陸人被控竊取蘋果自動駕駛車秘密

2019年01月31日 13:14 中時 林勁傑

又一名中國大陸公民在美國被控竊取蘋果公司自動駕駛汽車有關的商業秘密。這是自去年7月以來的第二起類似案件。提交給三藩市聯邦法院(federalcourtinSanFrancisco)的一份訴狀稱，蘋果公司發現2018年入職的陳繼忠(音譯JizhongChen)曾在一個秘密工作區內拍照並下載了2000份檔，其中包括自動駕駛汽車項目的手冊、示意圖和圖表。

美國之音報導，檢察官稱，蘋果公司認為這些資料的洩露具有巨大的破壞性。陳繼忠去年夏天被蘋果聘為硬體開發商人員，是蘋果自動駕駛汽車項目「泰坦計畫」(ProjectTitan)的5000名員工之一。他這次則被控為中國大陸公司竊取蘋果相關商業機密。

陳繼忠在被問及此事時，並未告知蘋果自己已在一家大陸自動駕駛汽車公司求職。他在計畫飛往大陸的前一天被捕。起訴書稱，他曾告訴蘋果自己計畫前往大陸探望生病的父親。陳將面臨最高10年的監禁和最高25萬美元的罰款。

蘋果公司發言人湯姆‧紐邁爾(TomNeumayr)在一封電子郵件中表示：「蘋果公司非常重視我們的智慧財產權保護。我們正與當局就此事進行調查，並將所有問題提交給聯邦調查局。」陳的律師則拒絕就此事件置評。

去年7月曾有另一名蘋果公司的中國大陸員工張曉朗被控竊取該公司有關自動駕駛汽車專案的資訊，並將這些資訊提供給一家大陸競爭對手。

蘋果自2015年起一直致力於自動駕駛汽車專案，目標是開發一款完全自動駕駛的電動汽車與特斯拉(Tesla)抗衡。不過，於2016年縮減了該專案的規模，專注於開發為自動駕駛汽車提供動力的基礎軟體和硬體。

(中時 )