影》中美貿易談判新回合 劉鶴遇抗議喊「還我財產」

2019年01月31日 12:37 中時電子報 馮英志

中國大陸國務院副總理劉鶴率領的代表團29日起與美方貿易代表萊特希澤展開新一輪貿易談判，雙方盼能在3月1日休兵中止日前達成協議。正值中方代表團車隊準備進入會場時，遭遇一群大陸民眾「攔車上訪」，衝向車隊前並大喊「還我財產」，但立即被警方攔住制止。

中方代表團車隊準備進入談判會場時，遭遇一群大陸民眾「攔車上訪」，衝向車隊前並大喊「還我財產」，但立即被警方制止。

根據《南華早報》31日報導，正當中國大陸貿易談判代表團車隊離開下榻的威拉德飯店（The Willard Hotel），前往白宮旁的的艾森豪行政大樓並與美方進行談判，約有十多名大陸民眾衝向車隊企圖攔車，甚至有民眾大喊「劉鶴還我財產」，不過立刻遭現場的維安警察將其按倒在地。這些民眾聲稱受到大陸政府的打壓與不公平待遇。

報導指出，此輪貿易談判的重點為美方要求中方保護美國智慧財產權、禁止藉由合資強制外企技術轉移、取消補貼國營企業，以及建立驗證中方改革的機制。然而，北京不會照單全收，預計劉鶴會向美方強調，將擴大採購美國農產品及能源，對於華府要求的改革，北京僅「適度」調整。美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者史劍道（Derek Scissors）在談判前夕表示，「美中雙方可能達成短暫協議，中方會擴大購買美商品，但不太可能在經濟結構上有實質上改革」。

談判開始至今進展如何，談判參與各方都不願對外透露。美方代表之一的白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）僅表示，「明天下午大家就會知道」。

(中時電子報)