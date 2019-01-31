失明老婦北上過年迷途 美麗女警助她返家

2019年01月31日 12:57 中時 呂筱蟬

失明老婦北上過年，市場迷途警助返家。(警方提供)

一名家住雲林高齡85歲的許姓老婦，北上到桃園平鎮兒子助家過年，獨自一人到忠貞市場購買水果，一眼失明的老婦在返程途中疑似迷路回不了家，最後體力不支的倒坐在路邊，還好老婦被女警發現，協助找到家人，結束一場虛驚。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，高齡85歲且家住雲林的許姓老婦，今年因為兒子工作關係無法返鄉過年，於是隻身北上桃園平鎮與兒子一起過年，老婦發現兒子工作忙碌，一些過年祭祖的水果及肉品都尚未購買，31日上午7時許老婦就趁著兒子外出工作後，獨自外出購買物品。

老婦到了市場買齊了水果，但卻不知道怎麼回兒子家，就這樣東繞西繞的就過了3個小時，最後老婦體力不支的倒坐在路邊，還好龍岡派出所的女警陳美萱剛好巡經該地，立即上前關心老婦狀況。

警方發現老婦疑似有脫水狀況，立即拿出礦泉水供老婦飲用，但老婦無法明確說出兒子的住址，加上老婦一眼失明，警方的人臉辨識系統無法辨識成功，只有先將婦人帶回安置，最後警方透過雲林當地派出所協助，找到老婦雲林親友後，聯繫到老婦兒子，女警陳美萱索性好人做到底，將老婦安全護送回兒子住處，急忙返家的兒子看見老母親平安歸來，頻頻感謝熱心的員警幫忙。

(中時 )