肉圓沒加辣痛毆妻兒！蘆洲狠父遭起訴

2019年01月31日 12:45 中時 許哲瑗

新北市蘆洲區林姓男子僅因肉圓沒加辣對妻兒施暴，施暴影片遭po網後引起網友撻伐，甚至遭鄉民肉搜以「私刑」對待，新北地檢署今偵結此案，將林男依涉犯傷害、強制罪起訴。

起訴指出，12日晚間8時許，林男在蘆洲住處不滿13歲兒子買回來的肉圓沒加辣，加上懷疑兒子說謊，威脅兒子吃下一口自己買的肉圓，兒子因害怕遭責罵吃了一口，林男竟情緒失控，拉扯兒子的領口不斷質問兒子是不是說謊，還以啤酒鋁罐毆打兒子臉頰。

林妻見狀欲阻止，林男更以雙手掐住妻子脖子，拖行至客廳，妻子掙扎中跌落地板，林男繼續對她拳打腳踢。造成男童左側頭部、臉部、肩膀、胸部、背部、手臂、大腿等多處嚴重挫傷；林妻則是頭部被打到有2乘3公分的瘀青、腹部10乘10公分泛紅、背部、雙手、右大腿及右髖都有泛紅，檢方今依涉犯傷害罪及強制罪嫌將林男起訴。

另外，林男涉犯妨害未滿16歲之人身心健全發育罪部分，檢方認為林男雖偶爾有情緒控制不佳，或管教行為過當而毆打男童的情況，但並非頻繁且持續，父子平日互動正常，且檢方曾傳喚男童就讀小學的心理師，心理師認為男童的身體自然發育情形良好，心理雖曾因受父親不當責打而有陰影，但並未造成男童有精神症狀或認知功能缺損程度，檢方因此認定此部分罪嫌不足。

(中時 )