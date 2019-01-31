台中市區長人事大地震 吳世瑋：接地氣！

2019年01月31日 13:24 中時 盧金足

台中市府共計29個行政區，除了和平區為自治區之外，28名區長共計25區的區長在改朝換代後進行調整，市府31日公布最新一波23區的區長調整名單，民政局長吳世瑋表示，觀察一個月後，調整一次到位，避免區長人心惶惶，未在就任後立即調動，不涉藍綠之分，而且全都平調，沒有人降調，以政通人和接地氣，為各區拚市政，新任區長春節過後2月12日就任。

吳世瑋表示，如果剛上任就進行調整，可能會被質疑是否為藍綠等選舉因素，而是經過一個月的觀察，針對各人能力進行調整，全部平調，沒有降調，有的區長歸建到原局科室的單位，規畫到任的區長能政通人和，在各區接地氣，適才適所。

台中市區長調整，除第一波北屯和沙鹿等兩區區長調整，今日再調整23區的區長，總計全市28區調整25區的區長，人事大地震幅度大，只有3區未調動。

民政局公布的區長異動：

中區區長林忠訓(原南區公所課長)

東區區長陳佩玉(原北區戶所主任)

西區區長王瑞嘉(原東區公所主任秘書)

南區區長洪峰明(原東區戶所主任)

北區區長柯宏黛(原梧棲區長)

西屯區長陳寶雲(原北區區長)

南屯區長簡士喆(原南屯戶所主任)

大甲區長顏金源

外埔區長葉聯慶(原經濟部加工出口區管理處臺中分處技士)

梧棲區長溫國宏(原文化局港區藝術中心主任)

烏日區長陳嘉榮(原大肚區長)

大肚區長白峨嵋(原中區公所主任秘書)

大里區長鄭正忠

太平區長許貴芳(原勞工局專門委員)

霧峰區長李銘海

潭子區長林國聲(原太平公所主任秘書)

大雅區長馬宗佑(原沙鹿公所主任)

神岡區長劉汶軒(原神岡公所主任秘書)

后里區長賴同一

豐原區長徐照山(原東勢公所主任秘書)

新社區長林淑惠

石岡區長劉素幸(原水利局科長)

東勢區長翁培真(原石岡公所主任)

留任的區長包括大安區長周琇茹、清水區長蔡慶生、龍井區長戴燕如；第一波發布的北屯區長李印欽、沙鹿區長廖財崇也留任。

(中時 )