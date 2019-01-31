台中市黎明幼兒園園長林金連 總統府前自殘血諫

黎明幼兒園長林金連。(中時資料照)

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總統府前面今日(31)有一名年逾50歲男性拿筆揚言自殘，為台中市黎明幼兒園園長林金連。據了解，該幼稚園因自辦市地重劃糾紛，園長多次陳情未果情緒不穩定。駐守總統府憲兵戒備，會同警方處理中。

台中市黎明幼兒園園長林金連，31日上午前往總統府內陳情，由總統府官員出面接受陳情，至中午12點時，林金連當著受陳情官員的面，持筆刺傷左手臂，作為「血諫」，林的手臂當場流血不止，府方立即通報醫護人員趕來處理，並送醫紮縫，轄區警方正派員了解整個過程。

據了解，林金連因不滿前台中市長林佳龍對黎明幼兒園土地重畫，迫使幼兒園關門，一直四處陳情，並曾在去年11月，埋伏騎腳踏車衝撞林佳龍的座車，也曾北上總統府陳情，但未獲重視處理。

昨日上午，林金連再度前往總統府陳情，依例由府內官員安排林金連至辦公室接受陳情，林金連陳情至中午近12點時，突然抽出隨身書寫使用的筆，朝左手猛刺一下，林左臂當場流血不止，總統府官員見狀大吃一驚，趕緊通知醫護人員暫時止血，並通報消防局救護車趕來將林送醫包紮後暫無大礙。

由於林金連從自殘血諫至送醫，情緒都年常激動，轄區警方獲報，已前往醫院了解整個事發經過。

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