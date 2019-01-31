台灣經濟自由度全球排名第10 超越美國

2019年01月31日 13:56 工商 崔慈悌

美國智庫傳統基金會公布「2019經濟自由度指數報告」，台灣在全球排名第10，比美國排名更前面，也是2008年以來最好的成績。基金會創辦人佛訥表示，他將持續敦促他的美國友人推動台美洽簽自由貿易協定，這對雙方都是有利的。

蔡英文總統今天接見傳統基金會創辦人佛訥表示，打造一個經濟更開放、貿易更自由的台灣，是她就任以來一直在努力的目標。「2019經濟自由度指數」報告也呈現台灣這幾年來努力的成果。

她說，今年台灣經濟自由度在全球180個經濟體中排名第10名，比去年進步了3個名次，在亞太地區排名第5，這是2008年以來最好的成績。這幾年全球化的速度越來越快，數位科技的挑戰帶來許多機會，但也挑戰了政府的治理能力。過去兩年多來，無論是法規鬆綁、財政健全、開放市場及能源轉型等，台灣政府都做了很多努力。

政府去年對《公司法》做了大幅度修正，希望能夠打造一個彈性開放的新創投資環境，吸引人才及投資，來幫助台灣經濟結構的整體轉型。近來，Google公司宣布在台灣採購綠電，蔡英文表示，這代表國際企業對台灣能源轉型的肯定。

她提及，除了經濟之外，民主和健全的法治也是台灣最重要的資產。就如「經濟自由度指數」報告所提到，一個國家的經濟自由度與社會健全、人力發展、消除貧窮、還有民主價值都息息相關。因此，推動經濟結構轉型的同時，台灣政府也會持續深化民主，並健全法治。

蔡英文強調，這幾年來，台美之間因為分享和倡議共同的價值，所以友誼越來越深厚，相信大家都有目共睹。最近，美國眾議院無異議通過支持台灣重返世衛組織，美國也在世衛組織執委會中，對台灣為防疫的努力表達肯定。對此，我政府也非常感謝美國的支持，也希望未來能加強合作，一起為世界做出更多貢獻。

佛訥隨後在致詞時表示，他很高興與同事來到台灣，並正式向總統提交「2019經濟自由度指數報告」。他說，今年是台灣歷年表現最好的一年，在全球排名第10，甚至比美國排名更前面。

他也回應蔡英文的說法，強調經濟的自由程度非常重要，不僅有利於社會上的大人物，也有助於提升市井小民的生活品質，並增加他們參與經濟的機會。

佛訥表示，今年是《台灣關係法》40周年，他也會持續敦促他的美國友人推動台美洽簽自由貿易協定。他認為，台美洽簽自由貿易協定對雙方都是有利的，除了能強化雙邊關係，也能夠進一步加強經濟上連結。

(工商 )