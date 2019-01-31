「日本最帥歐吉桑」《元氣人生》扮乳牛攬客

2019年01月31日 12:56 時報周刊 溫博鈞

《元氣人生》深刻描繪父女關係。（天馬行空提供）

電影《元氣人生》由日本兼具帥氣顏值和幽默感的資深演員草刈正雄主演，草刈正雄更為本片獻上許多人生第一次，不僅卸下大男人包袱，在家被女兒弓子（木村文乃 飾）使喚做家事。

加入廣播體操會後，甚至在心儀的對象介紹下，來到便利屋發展事業第二春，每天要處理各種過去從來沒想像過的業務，一下要照料老是把自己認成女婿，總是散發滿滿敵意的失智老人；一下要幫助忙碌媽媽看顧頑皮小孩，甚至還得搞笑穿上乳牛裝，在人來人往的商店街搞笑發出「哞哞哞！」叫聲賣萌攬客。

對於這些逗趣十足的鋪陳，草刈正雄表示，自己全片最喜歡的正是主角道太郎在退休後，重新踏出舒適圈、嘗試各種新鮮事物，然後透過與許多新朋友的交流，漸漸改變自己心態、重拾人生意義的過程。

導演菊地健雄表示：「草刈先生以前是模特兒出身的，是天生的衣架子，隨便的衣服也能穿得很時尚，所以要當樸實的歐吉桑一點也不容易。」就連草刈正雄自己都開玩笑說：「真傷腦筋，我怎麼穿什麼都這麼帥！」

經過與服裝道具組多方討論後，決定把道太郎這個角色塑造成更溫暖、挺拔的萬人迷形象。本片將於2月15日在台上映，電影預售票於博客來售票網熱賣中，詳情請見戲院現場公告及天馬行空粉絲團。

(時報周刊)