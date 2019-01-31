《環時》社評：「中國威脅論」測出美國體制扭曲程度

友善列印
中時
李文輝

中共黨媒《環球時報》今天社評批評美國的「中國威脅論」，質疑美國的體制不是在推動這個國家做該做的事情，而是做看上去很帶勁、更容易操縱投票人情緒的事情。「中國威脅論」是很多美國菁英在利益驅動下，不斷擴大的噱頭和騙局，這個泡沫之大，其實測出的是美國體制偏離實事求是的扭曲程度。

社評稱，「美國正面臨著中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國的嚴重威脅」，美國從官員到參議員不斷釋放的資訊似乎要加強人們的這一印象。美國國家情報總監柯茨在參議院情報委員會全球威脅年度聽證會上指責這4個國家越來越多地通過互聯網對美國搞思想滲透，破壞美國關鍵基礎設施。

社評表示，同一天美國國防部助理部長安德森表示，美國政府對大陸日漸增強的導彈威脅非常擔憂，特別是大陸的高超音速技術，並說美國已在著手加強區域防禦部署。同在29日，美國參議院軍事委員會主席英霍夫指責大陸在南海島礁上開展的建設就像「為第三次世界大戰做準備」。

社評嘲諷，美國是世界上最強大的國家，也是喊受到威脅和被滲透最多的西方國家。只能讓人覺得美國在安全上相當神經質。可以肯定地告誡華府：美國遭到大陸攻擊的可能性要遠遠小於美國被一顆毀滅性小行星擊中的機率，如果美國覺得構建攔截毀滅性小行星的系統是瞎花錢，防範大陸的導彈系統其實更荒唐。

社評分析，至於參議院軍事委員會主席認為大陸南沙島礁建設像是「為第三次世界大戰做準備」，聽到的人都會哭笑不得。難以置信的是，靠編危言聳聽的奇葩論斷，就能在美國參院軍委會主席的位置上混，那個委員會的作用看來就是忽悠美國公眾。

社評說，美國擔心大陸力量發展起來，完全可以理解。這兩年美國多少對陸指責讓人目瞪口呆。孔子學院被說成大陸的「滲透機構」，華為被指責為大陸政府的「情報蒐集機構」，整個大陸留學生群體被懷疑與「間諜活動」有關。這些昏話很多出自美國議員、情報官員甚至內閣成員之口。原來給世界貢獻了無數發明創造的美國，竟然夾雜著這麼多政治思想層面的敗絮。

社評稱，導彈防禦體系的設想既是技術上的狂妄自大，又是政治和戰略上的邏輯顛倒。美國人應該想一想：是在技術上確保美國安全的萬無一失容易做到，還是緩和與它眼中對手國家的緊張關係而確保軍事衝突不會發生更容易做到呢？

(中時 )

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