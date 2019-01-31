混血貓「錢錢」很會打！奴才「糖果＋飼料」收編牠

2019年01月31日 13:08 中時 周麗蘭

橋頭堡咖啡主人沈漢緯以一包糖果、一包飼料為代價，遠從台南領養「錢錢」。（周麗蘭攝）

「錢錢」在橋頭堡的英姿，不怕客人的鏡頭！（周麗蘭攝）

美國短毛貓與摺耳貓混血的「錢錢」，3年前獲主人沈漢緯以1包糖果、1包飼料為聘禮，把牠從台南迎來雲林古坑鄉華山村橋頭堡咖啡廳定居，山居生活讓牠恢復貓很能打架的野性，但也保留著戀家本性，沒事就看主人煮咖啡忙進忙出。

3年前一名台南的貓主人在網路張貼送養廣告，說家裡母貓生了7隻，歡迎有緣人領養。沈漢緯本想出錢買，主人捨不得賣，但願意以1包糖果、1包飼料為代價當作嫁女兒，於是沈漢緯帶著微薄的聘禮，把小貓帶回位於古坑咖啡園區的「橋頭堡」作伴。

「錢錢」是已過世的沈母所命名，因為家裡開橋頭堡咖啡，喊起來很霸氣！

第一次養貓的沈漢緯，把錢錢當狗養，除了給吃飼料，他吃啥牠就吃啥，養成錢錢戀家的習性；不過，山上被放生的野貓野狗多，錢錢也很有野性，聽到其他動物聲音就出門戰鬥，打贏了才回家。

沈漢緯說，錢錢擅長打架，打到連母貓都趕走，迄今仍是單身漢，沒看過牠的女友或一夜風流後的下一代。

錢錢受家裡開咖啡廳的影響，不怕生，客人要照相、要抱、要玩，牠都不太拒絕，因為牠眼中只有主人，沈漢緯煮咖啡、端餐點牠就趴在地上看，主人隨叫隨到。

雖然橋頭堡咖啡沒「錢錢」之名而真的賺大錢，但吸引很多登山客來看貓，沈漢緯兩年前也又在斗六撿了一隻流浪貓，命名「多多」，錢錢與多多現在都在橋頭堡安享山居歲月。

(中時 )