春遊野柳訪女王頭、泡湯拜財神！短程免費接駁公車助好行

野柳地質公園-蕈狀岩-公主頭。（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

豬年春節假期好天氣，9天年假出遊趣！春節期間來野柳暢遊美麗地質景觀外，另可到金山獅頭山及金山老街走走，獅頭山賞豐富生態外，可眺珍稀海上地景-燭臺雙嶼，金山老街的採買伴手禮！另野柳公園因遊客眾多，春節期間也提供短程免費接駁公車，環保又便利！

野柳地質公園因其特殊地景景觀而名聞遐邇，隨著農曆春節的到來，到訪之國內外遊客旅遊人潮眾多。而野柳周邊區域，因受限於地形及聯外道路狹窄等因素，較易出現車潮壅塞情形，請遊客配合交通警察指揮依序進出，建議搭乘大眾運輸工具，如搭捷運至淡水站，再轉搭862、863路線客運或台灣好行皇冠北海岸線，或搭客運953、1068及1815路線公車從板橋、台北科技大學、台北火車站至野柳，都是到達野柳地質公園輕鬆、快速的好選擇。

另為疏導春節期間野柳地質公園周邊旅遊車潮，北觀處協調野柳停車場營運公司(歐特儀股份有限公司)於春節期間2月6日(初二)至10日(初六)及神明淨港文化季2月19日當日提供短程免費接駁公車，遊客可在玉田路與港東路口(野柳風景區招牌旁)上車，再搭接駁專車至野柳保安宮及野柳地質公園停車場，專車從上午9時至下午5時，若無塞車，約15分鐘1班，如有塞車則採機動調整發車機制。

此外，北海岸溫泉也是世界知名！如金山有海底溫泉，如玩累了，鄰近的金山萬里溫泉區提供4種不同泉質的溫泉，不僅能舒緩身心靈。泡完湯還可大啖海鮮！坊間也有「2018－2019 台灣好湯 溫泉養生季 湯遊北台灣」活動！今年春節來北海岸，用美食、美景豐富我們的身心靈。。

(中時電子報)

野柳女王頭。（北觀處提供）
春節駁車行駛路線圖。（北觀處提供）

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