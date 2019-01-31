王金平證實 前香港馬會幹部透過他推薦找韓國瑜

前立法院長王金平（披彩帶者）向媽祖祭拜謝神。（程炳璋攝）

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前立法院長王金平31日到大天后宮拜神還願，受到民眾歡迎。（程炳璋攝）

前立法院長王金平31日到中西區大天后宮謝神還願，提到高雄市長韓國瑜與香港馬會接洽一事，他證實是前香港馬會人員透過他的推薦，向韓簡報高雄設賭馬場一事，並提到此案若成，將為台灣帶來1000億稅收產值，解決高雄債務困境。

台南市祀典大天后宮日前打通寺廟通往民族路的對外巷道，並增設牌匾，王金平居中募款出力不少，31日趁著廟方冬祈大典，回廟還願，並對台灣有新的期許。

支持高雄市設立賽馬活動的韓國瑜，才被報導與香港馬會接觸，香港馬會雖否認，王金平31日證實是前立委鄭逢時，找來前香港馬會董事，透過他推薦給韓國瑜，並提供馬會相關簡報。

王金平表示，馬會在香港每年帶來400至500億的稅收，若在台灣設立賽馬，他看好每年至少有1000億的可觀稅收與社會回饋進帳，他肯定韓國瑜的遠見，可為負債累累的高雄市帶來新的財源。

提到台灣的博弈條款，王金平稱目前僅適用離島，本島還未通過相關法條，未來若在立法院提案本島也能跟進，他願意協調讓法案通過。

王金平提到，賽馬除了是博奕產業，也是運動產業，若能順利在台灣設立，除了發展賽馬運動，可成為台灣重要經濟的一環。

王金平在參拜媽祖後，中午與廟方幹部一同參加平安餐，對參選總統一事表示該宣布時就會宣布。

(中時 )

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