韓國瑜推醫療觀光 自嘲禿頭能治好可得諾貝爾

2019年01月31日 13:34 中時 柯宗緯

高雄市長韓國瑜力推醫療觀光產業，今（31）日首度召開「醫療觀光籌備會議」。會後，韓國瑜受訪時提及，市府跨局處結合6大醫療系統、旅行社、保險公司、民航公司等攜手推動醫療觀光，將架設一個資訊平台，相關執行細節預計年後展開。媒體問及是否會先「帶頭示範做植髮或育髮？」韓自嘲「高雄觀光醫療若是能治療（我）禿頭的話，高雄市衛生局長就可以得諾貝爾獎了！」

韓國瑜表示，2019是高雄醫療觀光元年，今日進行第一次籌備會議，與高醫、高榮、長庚、義大、阮綜合、國軍高雄總醫院等6大醫院系統、及觀光局連結旅行社、保險公司、民航業者去推銷，醫院系統也願意來配合。

他指出，事實上醫院都在做國際觀光醫療，每家醫院像武俠小說各大門派，少林、武當、峨眉都有，自行發展特色，但未來透過市府有機系統整合及包裝，相信能讓高雄醫療觀光產業往上躍升，市府也將架設一個資訊平台，提供海外患者了解醫療需求。

韓國瑜也透露，2月20日第二次醫療籌備會議後，將陸續推出，有醫療踩線團、國際知名人士將到高雄體驗優良的醫療服務及技術。媒體問及是否是國際巨星「阿諾」？韓急忙否認「不是，不是」。

衛生局長林立人表示，高雄醫療觀光首推高階健檢、醫學美容、人工關節置換術、白內障手術等，這些都具有競爭力可望吸引國外人士前來，另外像是器官移植、癌症等重症治療在台灣健保2、30年來有很多發展，都將逐步加入，預計春節後陸續展開。

(中時 )