最新財產申報 最窮縣長負債近八千萬

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花蓮縣前縣長傅崐萁與妻子現任花蓮縣長徐榛蔚，去年財產申報時因背負近八千萬債務，被封為「最窮縣長」。監察院今公布最新一期廉政專刊，與上次申報相比，存款增加兩百多萬，債務也減少兩百萬左右，不過仍有7724萬1862元的債務。

監察院去年3月公布《廉政專刊》129期，該次財產申報的4個縣市首長為台中市長林佳龍、高雄市長陳菊、新竹縣長邱鏡淳及傅崐萁，傅與徐榛蔚雖持有430萬9463元存款、176萬3730元的有價證券，但背負7929萬5601元債務，被外界質疑最窮。傅當時駁斥「不動產」加進來，整體資產大於負債。

根據最新財產申報資料，傅崐萁夫婦存款增加為624萬4525元，較去年增加193萬5062元，債務則下降為7724萬1862元，較去年減少205萬3739元。傅崐萁夫婦也申報7筆不動產，位於台北市大安區與花蓮縣吉安鄉，總價值約8011萬861元。

去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元、有價證券788萬4866元，另有保單21筆，沒有負債。兩人還申報土地六筆、建物兩筆，房屋坐落於台北市大安區。

將接任駐日副代表的駐史瓦帝尼公使蔡明耀，與妻子申報土地多達25筆、建物4筆，多數為繼承，兩人還有存款1101萬333元，有價證券1656萬5020元，持有價值230萬元的珠寶，不過也有165萬4918元的房貸。

法務部長蔡清祥與夫人申報存款375萬1716元，有一筆土地、6筆建物及4筆保單，兩人還申報一台BMW汽車及一台LEXUS汽車，都在妻子祝曉梅名下。

另外，副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋共同申報存款為465萬9593元，較去年減少約100萬元，基金受益憑證共1282萬7430元，全數登記在羅鳳蘋名下，另申報土地4筆、建物6筆。總統府秘書長陳菊申報存款為1161萬68元，兩筆土地、一筆保單。總統府副秘書長劉建忻與夫人王時齊共同申報存款為2206萬2595元，有價證券為254萬2325元，另有5筆土地、8筆建物。

(中時 )

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