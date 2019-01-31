清水警依3大主軸 加強維護春節安全

2019年01月31日 13:35 中時 陳淑娥

為期15天的加強春節期間安全維護工作啟動！清水警分局因應近期發生數件銀行搶案，為凝聚協助警方執勤共識及齊一做法，期前積極邀集轄內民防相關協勤人員與各家金融機構業者，連續舉辦多場講習，希望讓民眾在歡度春節中能感受到警察的用心。

108年加強春節期間安全維護工作已於28日22時起開始，至2月11日24時止，為期15日。副分局長褚候傑會議中表示，加強維護工作雖然僅有15天，但全體同仁會依3大主軸重點項目，全力以赴爭取佳績及做好為民服務工作。

清水警分局於期前18日至22日，邀集轄內民防相關協勤人員與轄內各家銀行、郵局、信用合作社等金融機構業者代表，連續舉辦加強重要節日安全維護工作協調會及員警任務講習，以全民治安為構想，做最充分的準備。

警方將依3大主軸重點項目執行，在「治安平穩」方面，將加強防竊(扒)、防搶、防詐宣導、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品、強力打擊詐欺、取締職業性賭場及維護金融機構安全等工作；在「交通順暢」方面，置重點於交通安全順暢、防制交通事故及嚴懲重大違規等，另特別強調於過年期間，各式聚會尾牙酒後切勿開車，警方將加強取締；在「民眾安心」方面，協助民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護工作、設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓、結合民力服務社區。

清水分局呼籲，春節將至，民眾應提高防範竊盜、搶奪等案件發生，若有提(存)款可申請警方協助護送，舉家外出也可申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。警方希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。

(中時 )