醒吾高中教師近半年無薪 教團聲援

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旺報

新北市私立醒吾高中自106年7月起，即爆發逼退教師、債權人扣押學校資金、延遲發放薪資等狀況，學校經營危機至今無解。全國教師工會總聯合會（全教總）及新北市教育人員產業工會（新北教產）31日聲明，希望主管機關儘速採取必要措施及處分，促進學校正常運作。

新北教產表示，去年起即數度申請勞工局調解，並協調教育局儘速發放補助款給醒吾高中，但學校仍未發足薪資，導致醒吾高中教師被迫去年11月21日在校內集體靜坐抗議。到目前為止，去年9月到11月的薪資仍未發足，去年12月、今年1月的薪資更是完全未發。因此醒吾高中的教師們決定，依勞資爭議處理法第59條第1項向法院聲請裁定強制執行，以保障其權益。

全教總及新北教產31日記者會也提出五項主張，第一，面對學校重大及緊急狀況，主管機關應給予必要協助；第二，董事會應立刻處理積欠5個月薪資的問題；第三，學校董事會應儘速公告財務運作之狀況；第四，主管機關新北市政府教育局應儘速為必要措施及處分，包括儘速召開私校諮詢會議，如有必要，即應依私校法第25條解散董事職務，重組董事會；第五，政府相關單位應正視私校的欠薪問題，積欠工資是規定在勞動基準法第28條訂定積欠工資墊償基金制度，卻獨獨排除私校教職員工，教育部未有相關配套措施，應制訂相關辦法彌補此一缺漏。

(旺報 )

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