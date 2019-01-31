血糖高不能嘗甜食？ 營養師：這4種食物可常吃

有些健康的甜味食物，其實糖尿病人不僅可以吃，享受幸福的滋味，而且還非常適合吃！(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導
對於糖尿病人來說，選擇含糖量稍低、升糖指數也不高的番茄非常合適。(達志影像/shutterstock)

有糖尿病就不能吃甜食嗎？糖尿病患通常不敢碰甜味食物，主要是怕升糖指數太高，增加肥胖的風險，因而加重糖尿病病情。營養師指出，民眾大可不必因噎廢食，有些健康的甜味食物，其實糖尿病人不僅可以吃，享受幸福的滋味，而且還非常適合吃！

微博《芙蓉營養師》分析，糖尿病和吃糖沒有必然的聯繫，糖尿病是因營養素代謝(葡萄糖代謝)出了問題，是一種內分泌疾病，長期能量攝入超標、體力活動不足導致的胰島素阻抗。

營養師指出，健康人不該多吃糖，糖尿病人更應該嚴格控制。但有些健康的甜味食物仍可食用，闢如優酪乳、水果、薯類、原味水果乾、薯乾等4種甜食。不過，營養師強調，一定要控制數量，再健康的食物也不宜多吃。保持每天鍛鍊的習慣，及時監測血糖，再配合藥物，才能全方位把糖尿病(第二型)踏踏實實地踩到腳底下！

1、優酪乳

市售的優酪乳通常都有甜味，一般額外添加了7%左右的糖，再加上牛奶中4.6左右的乳糖，所以市售優酪乳中碳水化合物的含量一般約為11%。據測定，白米飯的升糖指數為83，白饅頭是88，牛奶只有28，市售優酪乳因為蛋白質和乳酸的存在，升糖指數其實約為48，仍然屬於低GI食物。

2、水果

對於糖尿病人來說，選擇一些含糖量稍低、升糖指數也不高的莓類或者番茄就非常合適，注意在兩餐之間補充，不超過150克為宜，最好搭配幾顆大杏仁或者一個雞蛋白，也可以搭配一把燙過的綠葉菜。因為食物中的膳食纖維和蛋白質都能幫助控制血糖上升速度。

3、薯類

雖然蕃薯、紫薯的升糖指數超過了大多數薯類，但還是低於白米飯和饅頭，而且它們含有豐富的鉀和膳食纖維，也能延緩血糖上升速度。但是，也要注意控制量，是部分替代，而不是三餐之外額外吃。

4、原味水果乾、薯乾

水果乾含豐富的礦物質和抗氧化成分，由於含有豐富的膳食纖維，升糖指數也比白米飯饅頭低，特別是一些含量不高的蘋果乾、番茄乾、地瓜乾、紫薯乾、杏乾、無花果乾。

即使是含糖量較高的葡萄乾和大棗乾，也不是完全不能食用，在兩餐之間，吃2個大棗或是一小勺葡萄乾作為加餐，搭配少量醋更好，也有利於平穩血糖。

(中時電子報)

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